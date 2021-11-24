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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Afyonkarahisar'da konuştu:

24.11.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Çok şükür 1994'te Sayın Cumhurbaşkanı'mızın İstanbul'da başlattığı, Anadolu'da da bizlerin başlattığı belediyecilik kervanını aynı azimle devam ettiriyoruz. Amacımız hizmet etmek, eser bırakmak"

AFYONKARAHİSAR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Çok şükür 1994'te Sayın Cumhurbaşkanı'mızın İstanbul'da başlattığı, Anadolu'da da bizlerin başlattığı belediyecilik kervanını aynı azimle devam ettiriyoruz. Amacımız hizmet etmek, eser bırakmak." dedi.

Afyonkarahisar programı kapsamında ilk olarak İscehisar ilçesini ziyaret eden Özhaseki, burada Belediye Başkanı Ahmet Şahin ile makamında bir süre görüştü.

Özhaseki, ziyarette, belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu söyledi.

Amaçlarının eser bırakmak. olduğunu ifade eden Özhaseki, "Çünkü inanıyoruz ki; sözler uçucu. Hele hele günümüzde çok moda olan, büyükşehirlerin yaptığı yalan üzerine dayalı algıların hepsi geçici. Onların hiçbirisinden eser kalmaz. Vaziyeti idare ederler biraz. Yatsıya kadar yalanları devam eder. Sonra yatsı geldiğinde, 'ne yaptın' diye sorarlar adama. Bu Ankara için de İstanbul için de geçerli." dedi.

Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Daha taş üstüne taş koymadan ajanslara verdikleri büyük paralarla milleti idare ediyorlar ve oyalıyorlar ama millet de sabırla bekler, seçim günü bunların hesabını sorar. Gidin Ankara'ya, İstanbul'a sorun, bir ilçe belediyemizin yaptığı hizmet kadar hizmet ne yazık ki yapılmıyor. Geçenlerde Adana'da 9 tane büyükşehir belediye başkanı yan yana gelmiş CHP'li. Tek katlı bir kreşin temel atma merasiminde resim veriyorlardı. Güler misiniz, ağlar mısınız ama haklarını yemeyelim, arada bir heykel açılışı yapıyorlar. Ona benzer törenler de düzenliyorlar. Çok şükür biz 1994'te Sayın Cumhurbaşkanı'mızın İstanbul'da başlattığı, Anadolu'da da bizlerin başlattığı belediyecilik kervanını aynı azimle devam ettiriyoruz."

- "Öyle bir ortamdayız ki şimdi kıtalar ötesinden ABD Türkiye'nin işlerine karışmaya kalkıyor"

Amaçlarının vatandaşa hizmet etmek, eser bırakmak olduğunu anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Çok şükür burada da başka ilçelerde de Afyonkarahisar merkezde de bu hizmet devam ediyor. Haliyle günümüzün konjonktürüne uygun bir şekilde yeniden biz de parti olarak aldığımız bir takım kararlar sonucunda tüm Türkiye'de bizim gibi düşünen, bizim gibi olaylara bakan, yerli ve milli olma özelliği birinci vasfı olan arkadaşlarla hep birlikte, kol kola girmeye karar verdik. Öyle bir ortamdayız ki; şimdi kıtalar ötesinden ABD Türkiye'nin işlerine karışmaya kalkıyor, güney sınırımızda bir terör devleti kurmak için çabalıyor. Milyarlarca dolar para harcıyor. Askeri güç de içinde olmak üzere. Avrupa Birliği ülkelerinden dost gibi görünen ama Türkiye'nin hiç iyiliğini istemeyen, ortalığı karıştıran tipler şimdi en hızlı biçimde faaliyetlerini devam ettiriyorlar. "

Özhaseki, buradaki ziyaretinin ardından İscehisar Kadın Kültür Evi'nin açılışına katıldı.

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