AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Kitap okuyanlar çok hoşumuza gidiyor"

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Günümüzde kitap okuyanlar çok hoşumuza gidiyor ama şu cep telefonuyla uğraşanları, sosyal medyada zaman geçirenleri de görünce içimiz burkuluyor." dedi.

Özhaseki, Talas Belediyesi tarafından yapılan Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane açılış töreninde yaptığı konuşmada, kitaplı bir medeniyetin temsilcileri olduklarını söyledi.

Yerde kağıdı görünce alan bir ecdadın torunları olduklarını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Çok acıdır, 1600'lü yılların Kayseri'ye ait müfredat defterlerini ve o dönemki kitaplarımızın birçoğunu benim belediye başkanlığı dönemimde Bulgaristan'da bir kütüphanede bulduk. Mehmet Çayırdağ, 'Kütüphanenin başındaki insanla yazıştım. Kayseri'ye ait eski ne yazıyla yazılmış ne kadar kitap varsa hepsini verecek.' dedi. Biz kağıt olsun diye göndermişiz, Bulgarlar saklamış. Ne istiyor deyince? 'Bir fotoğraf makinesi bir de 500 dolar istiyor.' dedi. 'Ağabey ben 500 değil 5 bin diyorsa bile ver, ben parayı vereceğim.' dedim. Fotoğraf makinesini de al. Oradan kamyonetlere yükleyip kitapları Kayseri'ye getirdik. Vezirhanı restore edilirken bir duvar yıkıldığında arka taraftan deryalar gibi kitaplar çıktı. O günkü kütüphane memuru, 'Bu kitaplar yakalanırsa bugünkü yöneticiler bunların canına okur, ben en iyisi buraya saklayayım.' demiş. Oraya kitapları doldurup önüne duvar gerdirmiş. Biz sonradan o kitapları bulduk. Günümüzde kitap okuyanlar çok hoşumuza gidiyor ama şu cep telefonuyla uğraşanları, sosyal medyada zaman geçirenleri de görünce içimiz burkuluyor. Bizler zorlayacağız ve yapmaya çalışacağız."