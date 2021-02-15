YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: “Şükrü başkan Türkiye’de örnek gösterdiğimiz bir belediye başkanı”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: “Şükrü başkan Türkiye’de örnek gösterdiğimiz bir belediye başkanı”

15.02.2021 17:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin daveti üzerine partisinin Aksaray İl Kongresine katıldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin daveti üzerine partisinin Aksaray İl Kongresine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da video konferans sistemiyle katıldığı kongrede, Başkan Başdeğirmen’i Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti.
Kongrenin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki önemli açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanı Başdeğirmen’in AK Parti bayrağını Isparta’da başarıyla dalgalandırdığını belirten Özhaseki, “Allah razı olsun çalışkanlığı ile dürüstlüğüyle, halkın içerisinde olmasıyla örnek gösterdiğimiz bir belediye başkanı” diye konuştu.

“Amaç belediyelerimizin daha başarılı olmasıno sağlamak”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Şükrü Başkan daha önce Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yapan, halkın içinden birisi. 2019 Mart yerel seçimlerinde de ipi göğüsleyen bir arkadaşımız. O günden itibaren bende yakından takip ediyorum. Allah razı olsun çalışkanlığı ile dürüstlüğüyle, halkın içerisinde olmasıyla örnek gösterdiğimiz bir belediye başkanı. Bundan 2-3 ay önce ben Isparta’ya gidip bir çalışma yaptım. İllerimizi de geziyoruz. İllerinde röntgenini çekiyoruz orada. Amaç belediyelerimizin daha başarılı olması. Oradaki çalışmalarımızda Şükrü Başkanımızın gayretini hep birlikte gördük. Çarşıya çıktığımızda insanların ‘Şükrü Abi’ diye koşarak gelmesi benim için bir ölçüdür. Sonrasında ilgili bakan arkadaşlarımızı Isparta’da da aradım. Yapılacak çalışmalarla ilgili benim de ricalarım oldu. Onlarda sağolsunlar ellerinden geleni yapıyorlar. Ben değerli başkanımızı yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. AK Parti bayrağını Isparta’da en iyi şekilde dalgalandırıyor. Bundan da övünç duyuyoruz. Kıvanç duyuyoruz. Nice güzel çalışmaları da bundan sonra yapacaktır. Bizlerde ona yardımcı olmaya devam edeceğiz”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Danla Bilic'in aşkı! İşte Danla Bilic'in aşkı!
Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyorGöl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor
1/

Isparta Namaz Vakitleri 15 Şubat Pazartesi

İmsak
06:20
Sabah
07:41
Öğle
13:17
İkindi
16:15
Akşam
18:43
Yatsı
19:59

Isparta Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Pazartesi

Fulya Eczanesi
Merkez
Örmeci Eczanesi
Merkez
Çankaya Eczanesi
Egirdir
Erol Eczanesi
Gelendost
Erturan Eczanesi
Keciborlu
Gonca Eczanesi
Senirkent
Derman Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Aydın Valiliğinden yüz yüze eğitim açıklaması

Aydın Valiliğinden yüz yüze eğitim açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Orhan Çıkırıkçı: "Bazen kader kendi elinizde olmuyor"

Orhan Çıkırıkçı: "Bazen kader kendi elinizde olmuyor"

Vali’den yasak denetlemesi

Vali’den yasak denetlemesi

Çiftçiyi zor günler bekliyor

Çiftçiyi zor günler bekliyor

Diğer Haberler

Eğirdir’de öğrencilere ‘Yorum Defteri’ dağıtıldı

Eğirdir’de öğrencilere ‘Yorum Defteri’ dağıtıldı

Isparta’da 124 köy okulunda 5 bin 336 öğrenci yüz yüze eğitime başladı

Isparta’da 124 köy okulunda 5 bin 336 öğrenci yüz yüze eğitime başladı

Isparta’da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Isparta’da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

‘Bireysel ifadeler - 2021’ sergisi online açıldı

‘Bireysel ifadeler - 2021’ sergisi online açıldı

Isparta’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4’ü öğretmen 6 yaralı

Isparta’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4’ü öğretmen 6 yaralı

Isparta için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Isparta için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.