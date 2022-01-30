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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Kuşköy'ü ziyaret etti:

30.01.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Önümüzde çok ama çok önemli günlerimiz var. Önümüzde büyük hedeflerimiz var. Gençlerimiz, kadınlarımız ve büyüklerimiz için daha güzel günleri hep beraber yaşayacağız"

GİRESUN (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünü ziyaret ederek, "ıslık dili icracısı" Mustafa Civelek ile bir araya geldi.

Yıldırım, Doğu Karadeniz'de halk arasında "kuş dili" olarak ifade edilen ve UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan ıslık dilinin ana vatanı olarak bilinen Kuşköy'de, kemençe ve ıslık diliyle karşılandı.

Köyü gezerek vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, "Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri"ne kaydedilen ve ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alan "ıslık dili icracısı" Mustafa Civelek ile de bir araya geldi.

Köy meydanında vatandaşlara hitap eden Yıldırım, Ankara'da önceki haftalarda bir etkinlik olduğunu ve özel ödüller dağıtıldığını söyledi.

Mustafa Civelek'in, bunlardan biri olan Yaşayan İnsan Hazineleri ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldığını belirten Yıldırım, "Köyünüzü tüm Türkiye'ye tanıttı. Mustafa amca, Cumhurbaşkanımızı Çanakçı ve Kuşköy'e davet etti. Ben de salondaydım, Cumhurbaşkanımız döndü, Mustafa Bey'e, 'Ya ben gideceğim ya da Binali Bey gelecek.' dedi. Cumhurbaşkanımıza vekaleten, kendim de asaleten bugün burada sizlerle beraberim. İyi ki gelmişim. Cumhurbaşkanımızın çok çok selamı var. O şimdi Trabzon'da." diye konuştu.

Yıldırım, "Buralar zor yerler. Sizler buralara sahip çıkıyorsunuz." ifadesini kullanarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kış, tabiat şartlarına rağmen toprağınıza, vatanınıza sahip çıkıyorsunuz. Hepiniz en güzel vatandaşlık vazifesi yapıyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Sizin sayenizde ay yıldızlı bayrağımız her yerde dalgalanıyor. Önümüzde çok ama çok önemli günlerimiz var. Önümüzde büyük hedeflerimiz var. Gençlerimiz, kadınlarımız ve büyüklerimiz için daha güzel günleri hep beraber yaşayacağız."

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Çanakçı ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, bir özel bakım merkezinin de açılışına katıldı.

Yıldırım'a ziyaretinde, Vali Enver Ünlü ile AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk ve Kadir Aydın eşlik etti.

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