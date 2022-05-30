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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sivas'ta cenaze törenine katıldı

30.05.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sivas'ta cenaze törenine katıldı

SİVAS (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, özel kalem müdürü Murat Aydın'ın vefat eden annesinin Sivas'ın Suşehri ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

Olcay Aydın (80), yaşlılığa bağlı olarak bir süredir tedavi gördüğü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesinde dün vefat etti.

Aydın için Suşehri ilçesindeki Bal Hatun Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazının ardından Aydın'ın cenazesi, asri mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze törenine, AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'ın yanı sıra Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu ile Aydın'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Binali Yıldırım, merhumeye rahmet dileyerek, "Acısını paylaşmak için uzaktan yakından birçok dost ve kardeşi burada toplanmış durumda. Allah, milletin birliğini, dirliğini kardeşliğini daim eylesin. Allah, bu aziz millete kötülük yapmaya çalışanlara fırsat vermesin." dedi.

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