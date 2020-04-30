YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. AK Parti İl Başkanı Altınöz’den 1 Mayıs mesajı

AK Parti İl Başkanı Altınöz’den 1 Mayıs mesajı

KARABÜK HABERLERİ  | 30.04.2020 14:09 | Son Güncelleme

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Altınöz, mesajında, Türkiye’nin büyümesi, ilerlemesi ve hedeflerine ulaşmasında önemli pay sahibi olan; emeğiyle, alın teriyle, üretimiyle ülke için değer üreten bütün çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.Her alanda güçlü bir Türkiye’nin, emekçisi, üreteni, çiftçisi, sanayicisi ve iş adamları ile hep beraber el ele vererek çalışması ile mümkün olacağını ifade eden Altınöz, şunları kaydetti:"Ülkemizin en değerli sermayesi emektir.

AK Parti İl Başkanı Altınöz’den 1 Mayıs mesajı

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Altınöz, mesajında, Türkiye’nin büyümesi, ilerlemesi ve hedeflerine ulaşmasında önemli pay sahibi olan; emeğiyle, alın teriyle, üretimiyle ülke için değer üreten bütün çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.
Her alanda güçlü bir Türkiye’nin, emekçisi, üreteni, çiftçisi, sanayicisi ve iş adamları ile hep beraber el ele vererek çalışması ile mümkün olacağını ifade eden Altınöz, şunları kaydetti:
"Ülkemizin en değerli sermayesi emektir. Vatanımızın her köşesinde sahip oldukları en önemli değer olan emekleriyle, milletimizin ihtiyaçlarını karşılayan, beklentilerini gideren; dayanışmanın ve birlikte çalışmanın güzelliklerini sergileyen emekçilerimizin, sosyal ve ekonomik hayatta büyük payları vardır. Emeğiyle değer üretmenin, alın teriyle helal kazancının arayışında, çabasında olan milyonlarca çalışanımız bizim için paha biçilemez bir özelliktedir. Bugün işçinin ve emekçinin alın terinin kutsal olduğunu bir kez daha hatırladığımız özel günlerden birisi. Dinimizde de işçinin emeğine değer verilmiş ve sevgili Peygamberimiz ’İşçinin alın teri kurumadan hakkını veriniz’ buyurmuşlardır. Kendi gelenek, kültür ve medeniyetimizden aldığımız ilhamla, milletimizin bizi iktidara taşıdığı günden bu yana emekçilerimizin, tüm çalışan kesimin yanında olduk. Emekçilerimizin sorunlarını kendi meselemiz olarak gördük. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, özüne ve anlamına uygun olarak, bir bayram havasında, bir şenlik ortamında kutlanmasını sağladık. Dayanışmanın güzellikleri, yardımlaşmanın ayrıcalıkları ve kardeşlik bağlarının vazgeçilmezliği işçilerimizin destekleriyle güçlenecektir. Diğer alanlarda olduğu gibi çalışma hayatında da en ileri standartlara ulaşmak için son yıllarda önemli adımlar atan Türkiye, önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyulan reformları kararlılıkla hayata geçirecektir. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizi 2023, 2053, 2071 hedeflerine taşıyacak rakamlara ulaşmasını sağlayacak olan, başta üretim olmak üzere tüm sektörlerde çalışan işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, Cenab-ı Allah’tan aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluk içinde geçirecekleri bir ömür temenni ediyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Torosların sembolü! Onu koparan yandı, cezası... Torosların sembolü! Onu koparan yandı, cezası...
Doktor hem koronavirüsü yendi hem de hastasını kurtardıDoktor hem koronavirüsü yendi hem de hastasını kurtardı

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

Beypazarı’nın 37 yıllık altyapısı yenileniyor

Beypazarı’nın 37 yıllık altyapısı yenileniyor

Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi

Maske üreten tekstil firmalarına teşekkür belgesi

Maske üreten tekstil firmalarına teşekkür belgesi

Karabük Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:03
Sabah
05:41
Öğle
12:52
İkindi
16:42
Akşam
19:52
Yatsı
21:24

Karabük Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Yeni Sağlık Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besbinevler
Çarşı Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Karabük'te piknik yapan 27 kişiye para cezası

Karabük'te piknik yapan 27 kişiye para cezası

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.