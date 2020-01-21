YURTHABER
  4. AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun’dan Tavşanlı ziyareti

AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun’dan Tavşanlı ziyareti

KÜTAHYA HABERLERİ  | 21.01.2020 17:50 | Son Güncelleme

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı’na atanan Sebahattin Ceyhun iade-i ziyaret turlarına başladı.Tavşanlı Belediyesi ve AK Parti İlçe Teşkilatı’nı ziyaret eden Başkan Ceyhun, Belediye Başkanı Mustafa Güler ile AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak ve partililerle bir araya geldi.Belediye Başkanı Mustafa Güler, ziyaretin anısına Ceyhun’a hediye takdim ederken, “AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin Ceyhun’a başarılar diliyorum.

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı’na atanan Sebahattin Ceyhun iade-i ziyaret turlarına başladı.
Tavşanlı Belediyesi ve AK Parti İlçe Teşkilatı’nı ziyaret eden Başkan Ceyhun, Belediye Başkanı Mustafa Güler ile AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak ve partililerle bir araya geldi.
Belediye Başkanı Mustafa Güler, ziyaretin anısına Ceyhun’a hediye takdim ederken, “AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin Ceyhun’a başarılar diliyorum. Bu kutlu davada omuz omuza çalışacağımızı ifade ediyor, Başkanımız ve yeni yönetim kurulunun Kütahya için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Abdulkerim Çevik'i terörist olduğu için öldürdüm''Abdulkerim Çevik'i terörist olduğu için öldürdüm'
Hisarcık’ta 170 yıllık tarihi Osmanlı çeşmesi restore edilmeyi bekliyorHisarcık’ta 170 yıllık tarihi Osmanlı çeşmesi restore edilmeyi bekliyor
Simavlı genç voleybolcu kampa çağrıldıSimavlı genç voleybolcu kampa çağrıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sivasspor’un başarısına Japon büyükelçi de kayıtsız kalmadı

Sivasspor’un başarısına Japon büyükelçi de kayıtsız kalmadı

Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu

Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Köyün içme suyu problemi güneş enerjisiyle çözüldü

Köyün içme suyu problemi güneş enerjisiyle çözüldü

CHP’de Orhan Bozkurt rüzgarı

CHP’de Orhan Bozkurt rüzgarı

Kaymakam Mahmutoğlu: "Problemleri yerinde görmek yerel yönetimin iyi şekilde uygulandığının göstergesidir"

Kaymakam Mahmutoğlu: "Problemleri yerinde görmek yerel yönetimin iyi şekilde uygulandığının göstergesidir"

Kütahya Namaz Vakitleri 21 Ocak Salı

İmsak
06:42
Sabah
08:09
Öğle
13:16
İkindi
15:50
Akşam
18:13
Yatsı
19:35

Kütahya Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Salı

Hale Eczanesi
Merkez
Uğurel Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Murat Eczanesi
Gediz
Halk Eczanesi
Simav
Ordu Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Polis, kamyoncuların yolu kapatmasına izin vermedi

Polis, kamyoncuların yolu kapatmasına izin vermedi

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.