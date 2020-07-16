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AK Parti istişare toplantısı düzenledi

MALATYA HABERLERİ  | 16.07.2020 16:16 | Son Güncelleme

AK Parti Malatya İl Teşkilatı, eski belediye başkanları ile istişare toplantısı düzenledi.AK Parti Malatya il başkanlığının düzenlediği istişare toplantılarına devam edildi.

AK Parti istişare toplantısı düzenledi

AK Parti Malatya İl Teşkilatı, eski belediye başkanları ile istişare toplantısı düzenledi.
AK Parti Malatya il başkanlığının düzenlediği istişare toplantılarına devam edildi. Daha önce eski ilçe başkanları ve il genel meclisi üyeleri ile yapılan toplantılardan sonra bugün de daha önce görev yapmış belediye başkanlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi. Dede Korkut Restorant’ta yapılan toplantıya, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl başkan yardımcıları ve daha önce görev yapmış ilçe, belde belediye başkanları katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti’nin bir hizmet ve vefa hareketi olduğunu belirterek, “Partimize hizmet veren herkesin başımızın üzerinde yeri var. AK Parti milletin partisidir. İsimler gelip geçicidir. Partimiz her daim var olacaktır” dedi. İhsan Koca, "Bundan sonra da partimizde çeşitli kademelerde görev yapmış arkadaşlarımızla toplantımız sürecek” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, birlik ve beraberliğin önemine temas ederek, “Birlik ve beraberlik içerisinde şehrimizi hep beraber yöneteceğiz. Sizler bizlere 31 Mart seçimlerinde destek verdiniz sizlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti istişare toplantısı düzenledi

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