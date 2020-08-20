YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. AK Parti Karesi’ye Hocaoğlu atandı

AK Parti Karesi’ye Hocaoğlu atandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 20.08.2020 11:17 | Son Güncelleme

AK Parti Karesi İlçe Başkanı olarak Yusuf Hocaoğlu atandı.

AK Parti Karesi’ye Hocaoğlu atandı

AK Parti Karesi İlçe Başkanı olarak Yusuf Hocaoğlu atandı. AK Parti genel merkezinde yapılan mülakat sonucunda Ankara’ya çağrılan dört isimden Yusuf Hocaoğlu’nun ilçe başkanı olarak ataması yapıldı.
Önceki dönemde Karesi Belediye Başkan Yardımcılığı ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de görev yapan Yusuf Hocaoğlu Karesi ilçe başkanı olarak atandı. AK Parti Balıkesir İl Koordinatörü Şahin Tın tarafından Ankara’ya çağrılan dört isimden biri olan Yusuf Hocaoğlu, yapılan mülakatın sonunda ilçe başkanı olarak görevlendirildi. Daha önce istifa eden ilçe başkanının yerine arayışa giren AK Parti Genel Merkezi yapılan istişareler sonucunda Yusuf Hocaoğlu, Engin Dedeleroğlu, Hakan Aka ve İlhan Ay’ı genel merkeze davet ederek mülakatta bulundu. Genel merkezde yapılan son istişarelerin ardından ilçe başkanlığı için müracaatta bulunmayan ve CV vermeyen Yusuf Hocaoğlu ilçe başkanı olarak atandı. Hocaoğlu yetki belgesini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir’in elinden aldı.

AK Parti Karesi’ye Hocaoğlu atandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bodrum aşıkları baş başa! Bodrum aşıkları baş başa!
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm hız kesmiyor
Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm hız kesmiyor
Kayserispor Anthony’i kiralık gönderdi
Kayserispor Anthony’i kiralık gönderdi
Çamlık nefes aldı
Çamlık nefes aldı
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Maltepe’de restoran ve özel eğitim merkezinde korona virüs denetimi
Maltepe’de restoran ve özel eğitim merkezinde korona virüs denetimi
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mitchell Donald ile anlaştı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mitchell Donald ile anlaştı

Balıkesir Namaz Vakitleri 20 Ağustos Perşembe

İmsak
04:47
Sabah
06:19
Öğle
13:17
İkindi
17:02
Akşam
20:05
Yatsı
21:31

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

Alp Eczanesi
Merkez
Kepsutlu Eczanesi
Merkez
Kurtdereli Eczanesi
Merkez
Sevi Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Aksakal Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Başkan Tosun asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
Başkan Tosun asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler
Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler
Ermişler Ailesi’nden eğitime destek
Ermişler Ailesi’nden eğitime destek
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.