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AK Parti Kilis İl Kongresi 8 Ocak’da

KİLİS HABERLERİ  | 28.12.2020 16:52 | Son Güncelleme

AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Pandemi nedeniyle daha önce ertelenen AK Parti Kilis İl kongresinin 8 Ocak 2021 Cuma günü yapılacağını söyledi.AK Parti Genel Merkezi tarafından Pandemiden dolayı ileri tarihlere ertelenen kongreler yapılmaya başlanılıyor.İl Başkanı Mehmet Murat Karataş yaptığı açıklamada, "Pandemi nedeniyle daha önce ertelenen AK Parti Kilis İl kongremiz 8 Ocak 2021 Cuma günü yapılacak.

AK Parti Kilis İl Kongresi 8 Ocak’da

AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Pandemi nedeniyle daha önce ertelenen AK Parti Kilis İl kongresinin 8 Ocak 2021 Cuma günü yapılacağını söyledi.
AK Parti Genel Merkezi tarafından Pandemiden dolayı ileri tarihlere ertelenen kongreler yapılmaya başlanılıyor.
İl Başkanı Mehmet Murat Karataş yaptığı açıklamada, "Pandemi nedeniyle daha önce ertelenen AK Parti Kilis İl kongremiz 8 Ocak 2021 Cuma günü yapılacak. Kongreye, AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Video-Konferans yöntemiyle bağlanacak" dedi.
AK Parti Genel Merkezi, AK Parti Kilis il başkanlığı için mevcut İl Başkanı Mehmet Murat Karataş’ın kongreye tek aday olarak katılacağını açıkladı.

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