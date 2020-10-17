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AK Parti Kozan teşkilatı, gençler için devrede

ADANA HABERLERİ  | 17.10.2020 11:12 | Son Güncelleme

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili ve yönetim kurulu üyeleri, İl Gençlik Spor Müdürü Muzaffer Cıntımar ile İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş’i makamında ziyaret etti.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili ve yönetim kurulu üyeleri, İl Gençlik Spor Müdürü Muzaffer Cıntımar ile İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş’i makamında ziyaret etti. Başkan Bilgili ve beraberindekiler, ziyarette Kozan gençliğinin geleceğine yön verecek projeler üzerine istişarede bulundu.
AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, Kozan’ın daha güvenilir hale getirmek adına yapılabilecek faaliyetler üzerinde görüşmeler yaptıklarını ifade ederek, “Kozan’da imkanlar arttırılırsa örnek projelere imza atacak bir çok üretken, çalışkan gencimiz var. Bu gençlerimizi ilçede daha çok spordan eğitime bir çok alanda kendilerini geliştirmeleri tehlikelerden kendilerini korumaları için istişarelerde bulunduk. Hizmetler Kozan’ımız için her zaman önemlidir, halkımıza bunları en iyi haliyle yapmak adına çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

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