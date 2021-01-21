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AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz, Acıgöl’de ziyaretlerde bulundu

21.01.2021 15:29 | Son Güncelleme:
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AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz, Acıgöl’de ziyaretlerde bulundu

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Acıgöl ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Acıgöl ilçesi başta olmak üzere ilçeye bağlı Karapınar kasabası, Tatlarin Kasabası, Karacaören köyünü ziyaret etti.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Acıgöl ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.
AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Acıgöl ilçesi başta olmak üzere ilçeye bağlı Karapınar kasabası, Tatlarin Kasabası, Karacaören köyünü ziyaret etti. Milletvekili Açıkgöz ilk olarak Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş’ı ziyaret ederek belediye çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Daha sonra İlçe Başkanı Ramazan Gül’ü ziyaret eden milletvekili Açıkgöz ardından ise ilçede esnafları ziyaret etti. Acıgöl ilçesini ziyaret etmesinin ardından Tatlarin ve Karapınar beldelerini de ziyaret eden AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, burada Tatlarin Belediye Başkanı Ercan Selvi ve Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş’i ziyaret etti. Ziyaretleriyle ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Açıkgöz, AK Parti’nin yerel yönetimler hareketi olduğuna vurgu yaptı. Açıkgöz, “Rekorlar ilçemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sevdalısı Acıgöl’ümüzü, Karapınar Beldemizi, Tatlarin Beldemizi, Karacaören Köyümüzü, İl Genel Meclis Başkanımız Gürbüz Dinç, Gençlik Kolları Başkanımız Furkan Türker, Acıgöl İlçe Başkanımız Ramazan Gül, Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürümüz Okan Yılmaz, Acıgöl Belediye Başkanımız Ercan Ertaş, Acıgöl İl Genel Meclisi üyelerimizle beraber ziyaret ettik. Kısa zamanda başarılı çalışmalarıyla, AK Belediyecilik geleneğimizle Karapınar’a hizmet eden Belediye Başkanımız Yasin Güneş’in devam eden belediye projelerini ve Kur’an İlimleri Merkezi binasını inceledik. Tatlarin Belde Belediye Başkanımız Ercan Selvi’yi makamında ziyaretimizde; Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile yerel yönetimler olarak da hemşerilerimize hizmet üretmeye ve yatırımlara destek olmaya devam edeceğimizi ifade ettik. İfade etmek isterim ki ‘AK Parti, bir yerel yönetimler hareketidir.’ Bu kutlu yürüyüş, 1994 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kazandığı zafer ile başladı. Yalnızca belediye hizmetlerinde değil, kültürde, sağlıkta, eğitimde kısacası sosyal alanda her anlamda özgün ve farklı bir anlayış geliştirildi. Vatandaşımızın tüm derdi, bizim derdimiz oldu. İşte bu anlayışın adı ‘Sosyal Belediyeciliktir. AK Parti’nin kurulması ile taçlanan bu anlayış, Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, AK kadrolarımızla, teşkilatımızla tüm Türkiye’de devam ediyor. Bizler çalışacağız kazanan yine Nevşehir ve Güçlü Türkiye olacak inşallah” dedi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz, Acıgöl’de ziyaretlerde bulundu

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