AK Parti Sözcüsü Çelik, AA'nın 100. yılını tebrik etti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anadolu Ajansını (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik ederek "Yüzyıllık çınarımızın daha da güçlenmesini diliyoruz. Ülkemizin sesini duyurmaya, küresel gelişmeleri gerçeğe uygun aktarmaya ve sesini duyuramayan mazlumların sesi olmaya devam etmesi için, nice yıllara." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının 100 yıldır Türkiye'nin sesini dünyaya duyurduğuna dikkati çeken Çelik, fedakar çalışanların, tüm zorlukları aşarak Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri doğru haberciliğe bağlı kalarak herkese ulaştırdığını vurguladı.

"100 yıllık bu çınarın kolları şimdi her zamankinden daha çok, en uzak bilinen coğrafyaları da kucaklıyor." değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Kimseye sesini duyuramayanların; sesi yoksullukla, terk edilmişlikle ve zulümle kısılmışların, kendi kaderine terk edilmişlerin sesi AA sayesinde dünyaya ulaşıyor. Gerçeği çarpıtmanın en güçlü yollarının bulunduğu bu zaman diliminde, kara propaganda merkezlerine karşı gerçeği ifade etmek çok zorlaştı. AA, bu zorlu mücadelede gerçeğin yanında saf tutarak, kara propaganda merkezlerine cevabın güvenilir adresi oldu. Yüzyıllık çınarımızın daha da güçlenmesini diliyoruz. Ülkemizin sesini duyurmaya, küresel gelişmeleri gerçeğe uygun aktarmaya ve sesini duyuramayan mazlumların sesi olmaya devam etmesi için, nice yıllara... Tüm yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyoruz."

