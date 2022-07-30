AK Parti Sözcüsü Çelik, Manş Denizi'ni yüzerek geçen Aysu Türkoğlu'nu tebrik etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü Aysu Türkoğlu'nu tebrik etti.

Çelik, sosyal medya hesabından, "Aysu Manş'ı geçti. 16,5 saat yüzerek Manş Denizi'ni geçen en genç Türk oldu. Kilometrelerce yüzerek 16,5 saat sonunda kıyıya çıktı ve Türk bayrağını açtı. Tebrikler Aysu." paylaşımında bulundu.

