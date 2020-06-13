AK Parti’den DESKKKOP’a teşekkür ziyareti

AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Esnaf Destek paketinin vatandaşa ulaşmasında yoğun mesai harcayan ve özveri ile çalışan Düzce Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifini (DEKKKOP) yönetimi ve çalışanlarına teşekkür etti.

Düzce Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi pandemi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile hayata geçirilen Esnaf Destek paketinin esnaf ile buluşması için mesai mefhumu gözetmeksizin bayram öncesi tüm başvuruları sonuçlandır ve devletin desteğini esnafın hesabına aktarılmasını sağladı. Bu çalışmaları takdirle karşılayan ve esnaflardan gelen memnun edici görüşlerden dolayı AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin ve Yönetim Kurulu üyeleri Kooperatif Başkanı Ertan Taşlı, yönetimini ve kooperatif personeline ziyarette bulunarak teşekkürlerini ilettiler.

Bu davranışlarından dolayı 5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanımız Ertan Taşlı’da, İl Başkanı Mustafa Keskin ve Yönetiminin süreçteki çalışmalar için gösterdiği nezaket dolu teşekkür ziyaretine teşekkür ederek, “Bizler esnafımızın ihtiyaçları için devletimizin koyduğu kurallar çerçevesinde çalışmaya devam ediyor ve devam edeceğiz. Tüm esnaflarımıza hayırlı ve bereketli işler, sağlıklı günler dileriz” dedi.

