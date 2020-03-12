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AK Parti’den kütüphaneye 250 kitap bağışı

MALATYA HABERLERİ  | 12.03.2020 09:40 | Son Güncelleme

AK Parti Malatya İl Başkanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Kulübüne kitap bağışında bulundu.AK Parti Malatya İl Başkanlığı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Kulübü tarafından yeni oluşturulan kütüphaneye kitap bağışında bulundu.

AK Parti’den kütüphaneye 250 kitap bağışı

AK Parti Malatya İl Başkanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Kulübüne kitap bağışında bulundu.
AK Parti Malatya İl Başkanlığı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Kulübü tarafından yeni oluşturulan kütüphaneye kitap bağışında bulundu. AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Kamil Biter ve beraberindeki Gençlik Kolları üyeleri Malatya Çocuk Hakları Kulübü tarafından yeni oluşturulan kütüphaneye 250 kitap bağışında bulundu. Burada konuşma yapan AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Kamil Biter, "AK Parti olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi önemsiyoruz. Onlar bizim her şeyimiz. Eskiler on yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik, yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir demişler. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza okumanın önemini mutlaka aşılamamız gerekmekte. Bu nedenle Malatya İl Teşkilatı olarak sorumluluk projelerine her zaman katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.
Çocuk Hakları Kulübü üyeleri de yapılan kitap bağışı için AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Kamil Biter ve beraberindeki gençlik Kolları üyelerine teşekkür ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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