AK Parti’den Türkan Saylan ismine tepki

AK Parti Bilecik Belediye Meclis Üyesi Hasan Cinit, geçtiğimiz gün Bilecik Belediyesi tarafından açılan Çocuk Sosyal Tesisine Türkan Saylan adının konulurken meclis üyelerinin de fikrinin alınması gerektiğini söyleyerek, "28 Şubat sürecinde bu hanımefendi çok aktif rol almıştır ve ülkemize çok zararları olmuştur" dedi.

Bilecik Belediyesi tarafından 50 çocuk kapasiteli Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisinin açılışı geçtiğimiz gün olmuştu. Bu açılış sonrası Bilecik Belediye Şubat ayı Belediye Meclis toplasında söz alan AK Partili Cinit, açılan binayı desteklediği, ama çocuk tesisinin adıyla ilgili bir itirazları olduğunu belirterek, "Yalnız ona verilen isim şaibeli olduğu için benim tepkim o yöndedir. Neden şaibelidir? 28 Şubat sürecinde bu hanımefendi çok aktif rol almıştır ve ülkemize çok zararları olmuştur. İnsanların başörtüleriyle uğraşmıştır. Bu konuda milletimizin tepkisini çekmiştir. Bu yönden benim tepkim bu ismin oraya verilmemesidir. Eğer bir isim verilecekse bunun Meclise getirilip o şekilde olması en doğrusu olacaktı. Mesela benim aklımdan geçeni size söyleyeyim meclise gelseydi Atatürk gibi birini yetiştirmiş Zübeyde Hanım’ın ismini vermesini uygun görürdüm. Benim tepkim bu yöndendir" dedi.

