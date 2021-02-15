AK Parti'li Ala ve Dağ, Bursa İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katıldı

"Terör bir insanlık suçudur. Teröre destek olanlar bu insanlık suçuna ortaktır. Teröre karşı çıkmayanlar bu insanlık suçunun ortağıdır. Amasız, fakatsız kınamayanlar buna çanak tutuyor demektir. Allah'ın izniyle bizler birçok sorunu giderdik. Bundan 10 yıl önce bile büyük sıkıntı olan, hanımefendilerin önüne konulan insanlık onuruna aykırı, temel hak ve özgürlüklere aykırı, zulmün nişanesi olan o başörtüsü yasağını da bu kadronun desteklediği siyasi hareket kaldırdı. Başı örtülü, başı açık bütün kardeşlerimiz, 83 milyonun kardeşliğini temsil eder biçimde siyasi faaliyetlerde bulunuyorlar. Üniversitelerde de gittiğimizde artık böyle bir sorun sanki milattan önce yaşanmış gibi bir hava var. O kadar kolay, o kadar rahat, insanımız bir özgür ortamı bulduğunda kucaklaşıyor, kardeşliğini ortaya koyuyor ki işte bizim asıl kaynağımız bu."

Ala, "Diyarbakır anneleri"nin, teröre karşı duruşun bayraktarlığını yaptığını da vurguladı.

Annelerin, çok kıymetli, altı çizilesi işler başardığını belirten Ala, "Bugün dünyada ya da bölgemizde herhangi bir sorun olduğunda liderler diplomasisi devreye giriyor. Bir yandan Putin, bir yandan ABD Başkanı, bazen Almanya'da Merkel ama mutlaka Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan onlarla konuşarak bu mevzulara vaziyet ediyor. O, bu gücü sizin çalışmalarınız sonucunda sandıktan çıkan destekten alıyor. Onun için her birinizi ayrı ayrı selamlıyor, teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Birileri bize Anadolu'yu fazla görüyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise bir davanın müntesipleri olduklarını, bunu da sürekli ifade ettiklerini anlattı.

İnanılan bir değer ve dava olmazsa bunların hayata geçirilemeyeceğini kaydeden Dağ, şu ifadeleri kullandı:

"Biz yıllardır 'Dava partisiyiz' dedikçe, bu ara muhalefet de 'Biz de dava partisiyiz' demeye başladı. Ben de düşünüyorum, bu davanın bizim tarafımızdaki temsili nedir, karşılığı nedir? Diğer tarafın davasının karşılığı nedir? Şöyle bir baktığınız zaman insanoğlu var olduğu sürece bu dava bir şekilde böyle yürümüş. Ateş ve toprağın davası aslında dava. Bir tarafta ateş, bir tarafta toprak. Ateş ne yazık ki yakan tarafta oldu, yakan tarafta olmuş. Öbür tarafta toprak, inşa eden, bir şeyler veren tarafta olmuş. İlk insandan bu yana başlamış, bugüne kadar devam etmiş."