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AK Parti’li Bilgili’den Saadet Partisi seçmenine çağrı

ADANA HABERLERİ  | 01.09.2020 10:05 | Son Güncelleme

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av.

AK Parti’li Bilgili’den Saadet Partisi seçmenine çağrı

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili, "Yerel seçimlerde tercihini Saadet Partisi’nden yana kullanan kardeşlerimizi de bağrımıza basmaya hazırız. Gönlümüz kapımız her zaman o kardeşlerimize açıktır” dedi.
AK Parti Kozan 7. Olağan Kongresinde güven tazeleyen Yusuf Bilgili, yerel seçimlerde AK Parti’den giderek Saadet Partisi’ne oy veren vatandaşlara çağrıda bulundu. Bilgili, 2019 yerel seçimlerinde tercihini Saadet Partisi’nden yana kullanan vatandaşlara seslenerek, “Bizler bağrımıza basmaya hazırız. Gönlümüz kapımız her zaman o kardeşlerimize açıktır ama bizler teşkilatımızın içine asla fitne sokmaya da müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.
Yeni oluşan yönetim ile birlikte kapı kapı, sokak sokak bütün hanelere gireceklerini söyleyen Bilgili, şunları kaydetti:
"Bizler bütün dava arkadaşlarımızı hatta başka partiye oy veren kardeşlerimizi burada görmek istiyoruz. 2023 seçimlerinde şer odaklarına karşı, ülkemizi bölmek isteyenlere karşı, en büyük sesi Kozan’dan vereceğiz. 2023 yılı seçimlerine odaklanarak çalışacağız. 2024 yılı yerel seçimlerinde de belediyemizi AK Partili belediye yapacağız."

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