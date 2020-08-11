AK Partili kadınlar, Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu

AK Parti Kilis Kadın Kolları Başkanlığı tarafından yazar Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

AK Parti Kilis Kadın Kolları Başkanı Gönül Öztin ve yönetimi, Kilis Adliyesine giderek yazar Abdurrahman Dilipak hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Daha sonra AK Parti Kilis İl Başkanlığına geçen AK Parti Kilis Kadın Kolları Başkanı Gönül Öztin ve yönetim kurulu üyeleri basın açıklaması yaptı.

AK Parti Kilis Kadın Kolları Başkanı Öztin , AK Parti kurulduğu günden bugüne, her zaman çözüm odaklı siyasetten yana olduğunu ifade ederek, “Milletimizin taleplerini, hassasiyetlerini önemsemiş ve siyasi bir akılla çözmeye çalışmıştır. Son dönemlerde, bazı çevrelerin meseleleri kendi zemininde konuşuyormuş gibi yaparak, bir takım hesaplaşmalar peşinde koştuklarına şahit olmaktayız. Birileri sebep ve sonuç ilişkisini tamamen yanlış kurgulayarak adeta işi, psikolojik şiddet uygulamaya kadar götürmüşlerdir. Gezi Parkında yaşananlar misali, gün geçmiyor ki yeni bir bahane ile Partimize yönelik bir saldırı yapmak isteyenler çıkmasın. Kendilerine göre bazı gerekçeleri öne çıkartarak, partimizin kadınlarına ağır hakaret eden zihniyetin asıl meselesi o günkü gibi 3-5 ağaç değildir. Partimiz 18 yıldır gerek ülkemizde, gerekse küresel boyutta ciddi mücadeleleri yürütmüş, içeride ve dışarıda pek çok kazanımları milletimizin istifadesine sunmuştur. Bugüne kadar zaman zaman AK Parti karşıtlığından beslenen bir takım gazeteci, siyasetçi, sanatçı veya akademisyen gruplarına şahit olmuş, yanlı ve iyi niyet taşımayan yaklaşımlarına karşı mücadele vermiştik. Sözde kanaat önderleri gibi bir duran bu gibi çevrelerin, sanki hükumetimizin ve Partimizin çıkarlarını düşünüyormuş gibi bir tutum sergilediklerine ve çeşitli ayrışma noktaları oluşturmaya çalıştıklarına şahit olmaktayız. Biz Ak kadınlar asırlardır durdurduğumuz yerdeyiz. Bizler dışarıdakilerle mücadele ettiğimiz gibi içerideymiş gibi görünenlerle de mücadelemize aynen devam edeceğiz. Partimizin kadınlarının iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmemiz mümkün değildir. Bu sebepten dolayı, AK Parti Genel Merkezimiz, partimizin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit Gazetesi köşe yazarı, Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurmuş olup, hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır” dedi.

