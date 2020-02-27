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AK Partili Mustafa Savaş; "Teşkilatçılık bir bayrak yarışıdır"

AYDIN HABERLERİ  | 27.02.2020 16:24 | Son Güncelleme

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek olan kongrelerde aday olmayacaklarını açıklayan 5 ilçe başkanına çalışmalarından dolayı teşekkür etti.AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;"Teşkilatçılık bir bayrak yarışıdır.

AK Partili Mustafa Savaş; "Teşkilatçılık bir bayrak yarışıdır"

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek olan kongrelerde aday olmayacaklarını açıklayan 5 ilçe başkanına çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Teşkilatçılık bir bayrak yarışıdır. Ancak bu yarışta sen, ben değil biz olursak var oluruz. AK davamızda bugünlere biz olarak geldik, inşallah bundan sonra da yine biz olarak devam edeceğiz. Kutlu davamızdaki bayrak yarışında gece gündüz demeden mücadele edecek yeni yol arkadaşlarımıza yönelik Genel Merkezimiz tarafından alınan kararlar neticesinde kongrelerimizde mevcut ilçe başkanlarımızın dışında aday olarak gösterilen; Çine’de Cemal Çakır, Efeler’de Hüsnü Elbir, Germencik’te Mustafa Bircan, Söke’de Sibel Menderes ve Yenipazar’da Selim İzmirlioğlu’nun partimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Gerçekleştirilecek kongrelerimizin birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştirmesini dileyerek başta görevi devreden ilçe başkanlarımız olmak üzere bu bayrak yarışında emeği geçen her bir dava arkadaşıma teşekkürlerimi sunuyorum."

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