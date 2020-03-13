AK Partili Turan’dan Romanlar Günü mesajı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, 14 Mart Romanlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

14 Mart Romanlar Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayan Turan, “Türkiye olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde sahip olduğumuz enerji, güç ve milliî şuurun dünyada emsali yoktur. Üzerinde yaşadığımız bu bereketli topraklar kültürel çeşitlilik, farklı renkler ve aidiyetlerle tüm güzellikleri barındıran zengin bir tablodur. 83 milyon vatandaşımız, herhangi bir ayrım olmaksızın bu ülkenin aslî unsurudur. Hep birlikte daha anlamlıyız, hep birlikte bir bütünüz. Bu bilinçle tüm vatandaşlarımızın karşılaştığı meseleleri çözmek daima önceliklerimizden oldu. Biliyoruz ki bu topraklarda yeşeren kardeşlik, geleceğimizi çok daha güçlü kılıyor. Bu duygularla, Çanakkaleli Roman kardeşlerimiz başta olmak üzere, tüm Roman vatandaşlarımızın 14 Mart Romanlar Günü’nü tebrik ediyor; sağlık, mutluluk ve huzur dolu yarınlar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

