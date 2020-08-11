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Akademik Ekoloji sıralamaları yayınlandı

SAKARYA HABERLERİ  | 11.08.2020 14:29 | Son Güncelleme

ÜniAr tarafından ‘Akademik Ekoloji: Akademisyenlerin Gözünden Üniversiteler’ başlıklı bir değerlendirme çalışması yayınlandı.

ÜniAr tarafından ‘Akademik Ekoloji: Akademisyenlerin Gözünden Üniversiteler’ başlıklı bir değerlendirme çalışması yayınlandı. SUBÜ Devlet Üniversiteleri Akademik Ekoloji Genel Sıralamasında 126 üniversite arasında ön sıralarda yer aldı.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından devlet ve vakıf üniversiteleri olmak üzere 194 üniversiteden akademisyenlerin görüşleri temel alınarak yapılan ‘Akademik Ekoloji: Akademisyenlerin Gözünden Üniversiteler’ başlıklı değerlendirme sonuçlarına göre devlet üniversiteleri arasında akademik ekoloji bakımından ön sıralarda yer aldı. Araştırmada akademisyenlerin görüşleri doğrultusunda toplam 11 alanda değerlendirme yapıldı.
SUBÜ, Devlet Üniversiteleri Akademik Ekoloji Genel Sıralamasında 126 üniversite arasında 35. sırada yer aldı. Üniversitelerin akademik özgürlük ve yönetimden memnuniyet sıralamasında ön sıralarda yer alan SUBÜ; akademisyenler tarafından yönetimden memnuniyet duyulan, özgür bir akademik ortama sahip bir üniversite olarak değerlendirildi. Üniversitelerin kurum içi iş birliğinin de değerlendirildiği çalışmada SUBÜ; akademik kültür ve destek, öğretim kalitesi, üniversiteye aitlik ve bağlılık hissi gibi başlıklarda olumlu bir motivasyon gösterdi. Tükenmişlik hissi ve mutsuzluk sıralamasında 148. olan üniversite, mutluluk oranının yüksek olduğu üniversitelerden birisi olarak ön plana çıktı.
Akademisyenler arasındaki uyumlu üst düzey insanı ilişkilerin ve sağlıklı iletişimin değerlendirildiği ilişkisel toksidite sıralamasına göre ise üniversitedeki akademisyenler arasında negatif ilişkilerin çok düşük düzeyde olduğu ortaya konuldu.

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