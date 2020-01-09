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  4. Akademik Kültür ve Bilim Komisyonu toplantısı İstanbul’da yapıldı

Akademik Kültür ve Bilim Komisyonu toplantısı İstanbul’da yapıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.01.2020 11:08 | Son Güncelleme

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) tarafından düzenlenen Akademik Kültür ve Bilim Komisyonu toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi.Açılış konuşmasını yapan TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge; ülke ve dünya genelindeki sorunlara dikkat çekerken, bu sorunları öz mesele olarak kabul ettiklerini ve çözüm odaklı çalışmalarda bulunduklarını dile getirdi.

Akademik Kültür ve Bilim Komisyonu toplantısı İstanbul’da yapıldı

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) tarafından düzenlenen Akademik Kültür ve Bilim Komisyonu toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi.
Açılış konuşmasını yapan TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge; ülke ve dünya genelindeki sorunlara dikkat çekerken, bu sorunları öz mesele olarak kabul ettiklerini ve çözüm odaklı çalışmalarda bulunduklarını dile getirdi. Yurt içi ve Yurt dışında gerçekleştirdikleri geziler ve temaslar hakkında da detaylı bilgi veren Bilge, akabinde yapılan ve yapılacak olan yeni projeleri, konu başlıklarıyla aktardı.
Bilge, ‘19 Genç Bilim İnsanı’na takdim edilecek ödüllerden ve ardından da ilerleyen zamanda gelişecek, temelleri atılmış olan projelerden bahsetti.
Aynı zamanda Komisyonların Başkanı da olan Prof. Dr. Muammer Ertaç Ergüven, gerçekleşen ödül törenini hatırlattıktan sonra, yapılacak olan törende ödüllerin hak sahipleri konusunda neler yapılabileceği, nelerin dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi.
Prof. Dr. Semahat Demir, günümüzde var olan sorunların haricinde gelecekte çıkması muhtemel olan meselelerin, gönül birliğiyle ele ele, öngörüyle takip edilip, soruna daha oluşmadan engel olmanın önemini arz etti.
Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu ise ‘Suriye ve Göç’ konusunda düşüncelerini dile getirdi.
Konuklar arasında yer alan Dr. Ramazan Kurtoğlu da ‘Etrafımızda Neler Oluyor’ konulu slayt ile düşüncelerini aktardı.
Toplantı günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

Akademik Kültür ve Bilim Komisyonu toplantısı İstanbul’da yapıldı

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