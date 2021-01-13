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Akay: “Muhtar ve halkın yönetimde söz sahibi olmasını önemsiyoruz”

13.01.2021 10:34 | Son Güncelleme:
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Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, 2021 hizmet yılında yapılacak öncelikli hizmetleri belirlemek amacıyla Aydınlar ve Barış mahallelerinde muhtarlar ve halkla bir araya geldi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, 2021 hizmet yılında yapılacak öncelikli hizmetleri belirlemek amacıyla Aydınlar ve Barış mahallelerinde muhtarlar ve halkla bir araya geldi. Akay, “Muhtar ve halkın yönetimde söz sahibi olmasını önemsiyoruz” dedi.
Açık havada gerçekleşen 2021 yılı hizmet önceliklerini belirleme ziyaretlerine Başkan Akif Kemal Akay dışında, belediye başkan yardımcıları ile ilgili birim müdürleri katıldı. İlk olarak Aydınlar Mahallesine giden Başkan Akay ve beraberindekiler Muhtar Eyvaz Tuna ile bölge halkını ziyaret etti.
Pandemi önlemlerine uygun olarak maske, mesafe kurallarına uyulan toplantıda, Aydınlar Mahallesi Muhtarı Eyvaz Tuna, mahallede önemliden önemsize doğru yeni veya yenilenmesini arzu ettiği hizmetleri aktardı. Çevrede bulunan vatandaşlar da, yapılan hizmetler nedeniyle Başkan Akay’a teşekkür ederken, hizmette öncelikler konusunda görüşlerini aktardılar. Başkan Akay ise mevcut bütçe ile halkın ihtiyaç duyduğu ve belirttiği en önemli hizmetten, önemsize doğru sıralı şekilde iş ve işlemlerin yapılacağını kaydetti.
Başkan Akay ve beraberindekiler daha sonra Barış Mahallesine geçti. Başkan Akay, Barış Mahallesi Muhtarı Özkan Ökdem ile vatandaşlarla bir araya geldi. Barış Mahallesi Muhtarı Özkan Ökdem Başkan Akay’a, yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Muhtar Ökdem, yeni dönemde mahallesinde öncelikli olarak ihtiyaç duyulan veya yenilenmesini talep ettiği hizmetleri aktardı. Mahalle sakinleri de Başkan Akay ile sohbet ederek, yıl içinde yapılması planlanan iş ve işlemlerle ilgili görüşlerini aktardı.

“Muhtarlar ve halkın yönetimde söz sahibi olmasını önemsiyoruz”
Başkan Akay da, muhtar ve mahalle sakinlerine katkılarından dolayı teşekkür etti. Muhtar ve halkın yönetimde söz sahibi olmasının kendilerine hizmet sunumunda büyük katkı ve kolaylık sağladığını ifade eden Başkan Akay şöyle konuştu:
“Aydınlar ve Barış mahallelerimizde bir kez daha gördük ki; sorunları en iyi, yaşayanlar biliyor. Bu nedenle muhtarların, halkın ve diğer sivil toplum kuruluşlarının yönetimde söz sahibi olmasını önemsiyoruz. Mahallede kimin yardıma ihtiyacı var, hangi hizmet öncelikli bunu en iyi muhtar ve burada yaşayanlar biliyor. Bu istişareler sonucunda biz de en öncelikli hizmetten başlayarak hizmet sunumunu, en yardıma muhtaç yurttaşımıza da sosyal yardımlarımızı ulaştırabiliyoruz. Bu konuda bize katkı veren tüm muhtar ve halkımıza teşekkür ediyorum.”
Başkan Akay, belediye bürokratları ve muhtarlar daha sonra mahallelerdeki hizmet alanlarında inceleme yaptı. Başkan Akay, mahallelerde karşılaştığı çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

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