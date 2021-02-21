Akçaabat Belediyesinden Hijyen Seti

Akçaabat Belediyesi, Koronavirüs salgını vakalarının Trabzonda artış gösterdiği bu dönemde yeni bir Sosyal Sorumluluk projesini hayata geçirdi.

Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce hazırlanan hijyen paketleri, maske ve hijyen kurallarına riayet edilerek hazırlanan ekip tarafından, ev ev dolaşılarak dağıtıldı. Dünyayı etkisi altına alan ’Covid 19’ salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart’tan itibaren adeta alarm durumuna geçerek ihtiyaçlı vatandaşlara gıda ve eşya yardımından, sıcak yemek dağıtımlarına kadar her alanda destek olan Akçaabat Belediyesi, Trabzon’da pandeminin pik yaptığı bu günlerde yeni bir sosyal destek projesini hayata geçirdi. Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Hazırlanan hijyen pakentinde; maske, kolonya, sabun, bilgilendirici el broşürü ve Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’in mesajı yer alıyor.

Pandeminin ülkemizde göründüğü ilk günden beri tedbirleri elden bırakmadıklarını ifade eden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “Evde kalmanın büyük öneme sahip olduğu bu günlerde vatandaşlarımıza maske, dezenfekte ve hijyen ürünlerini ulaştırıyoruz. Bu kapsamda Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce hijyen paketi diye ifade ettiğimiz içerisinde maske, kolonya, sabun ve bilgilendirici broşür içeren çantalar hazırlandı. Hazırlanan bu çantalar, maske, eldiven ve hijyen kuralları kapsamında ekiplerimiz tarafından vatandaşlarımıza ev ev dağıtıldı. Sokak dezenfeksiyonundan, sosyal mesafenin sağlanmasına, sosyal yardımlardan maske üretimine kadar pandemi ile mücadelenin her aşamasında önemli roller üstlendik. Ülkemizde salgının başladığı Mart ayından bugüne kadarki süreçte yaptığımız çalışmaları, gerekli uyarıları ve alınması gerekli tedbirleri sık sık vatandaşlarımıza duyurmaya gayret ettik. Bütün dünyada olduğu gibi virüs yayılımında 2. dalga yaşandığı bu dönemde, Akçaabat Belediyesi olarak bizler, bu zorlu süreçte, elimizden geldiğince vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bunun yanında sosyal hizmet anlamında desteklerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Yerelde bizler, Ülke genelinde ise başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlıklarımız tarafından pandemi ile mücadele ediliyor. Vatandaşlarımız da bu mücadeleye destek vererek süreci inşallah hep birlikte atlatacağız ve özlediğimiz günlere sağlıklı bir şekilde kavuşacağız. Bunun için yapmamız gereken; temizlik maske ve mesafe kurallarına uyarak yapılan uyarılara riayet etmek ve gerekli olmadıkça evlerimizden dışarı çıkmamaktır” dedi

Hijyen setlerini ev ev dolaşarak dağıtan ekipler, vatandaşlara Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’ın sevgi ve selamlarını iletti. Aldıkları hizmetlerden ötürü kendilerini yalnız hissetmediklerini ve çok mutlu olduklarını söyleyen vatandaşlarımız da Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’e ve ekibine teşekkür etti.

