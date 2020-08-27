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Akçakale-Suruç çevre yolunda çalışmalar sürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 27.08.2020 16:16 | Son Güncelleme

Akçakale’yi Suruç’a bağlanan çevre yolu çalışmaları aralıksız devam ediyor.Ulaşım sıkıntısı yaşayan vatandaşların mağduriyetlerini gidermek amacıyla yapılan çalışmalarda birçok merkez ve kırsal mahalle yolu tamamlanırken, bu kapsamda Akçakale - Suruç çevreyolu çalışmaları devam ediyor.Planlama dahilinde yapılan çalışmaları yürüten Akçakale Belediyesi ilçe merkezde kilitli parke taşı, kırsalda stabilize çalışmaları aralıksız devam ediyor.Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya yaptığı açıklamada, merkez ve kırsal ayrımı yapmadan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için durmadan, yılmadan çalışmaya devam ettiklerini söyleyerek, “Akçakale Belediyesi olarak nerede insan varsa oraya hizmet götürüyoruz.

Akçakale’yi Suruç’a bağlanan çevre yolu çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Ulaşım sıkıntısı yaşayan vatandaşların mağduriyetlerini gidermek amacıyla yapılan çalışmalarda birçok merkez ve kırsal mahalle yolu tamamlanırken, bu kapsamda Akçakale - Suruç çevreyolu çalışmaları devam ediyor.
Planlama dahilinde yapılan çalışmaları yürüten Akçakale Belediyesi ilçe merkezde kilitli parke taşı, kırsalda stabilize çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya yaptığı açıklamada, merkez ve kırsal ayrımı yapmadan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için durmadan, yılmadan çalışmaya devam ettiklerini söyleyerek, “Akçakale Belediyesi olarak nerede insan varsa oraya hizmet götürüyoruz. İlçe merkezinde yol yapım, onarım ve kilitli parke yapımı olarak gerçekten önemli bir yol kat ettik. ilçemizin bazı bölgelerinde de belirlenen program dahilinde sokak içlerini de stabilize ederek vatandaşlarımızın rahat bir nefes almasını sağlıyoruz. Çalışmalar program dahilinde belirlenen bölgelerde hızla devam edecektir” diye konuştu.

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