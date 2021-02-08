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Akçakale’de beton bariyerler kaldırılıyor

08.02.2021 15:17 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın sınır ilçesi Akçakale’de kurum binaları önündeki beton bariyerler kaldırılırken kaymakamlık önündeki beton bariyer ise 3 ressam tarafından boyandı.Geçtiğimiz yıl eylül ayında gerçekleşen sınır ötesi Barış Pınarı Harekatı operasyonunda birçok kurumun çevresi beton bariyerlerle korunmaya alınmıştı.

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi Akçakale’de kurum binaları önündeki beton bariyerler kaldırılırken kaymakamlık önündeki beton bariyer ise 3 ressam tarafından boyandı.
Geçtiğimiz yıl eylül ayında gerçekleşen sınır ötesi Barış Pınarı Harekatı operasyonunda birçok kurumun çevresi beton bariyerlerle korunmaya alınmıştı. Daha sonraki günlerde beton bariyerler kaldırıldı. Akçakale Kaymakamlığı Polis Merkez Amirliği önündeki bariyerler kaldırılmazken Akçakale Kaymakamı Oltan Bayraktar’ın talimatı ile beton bariyerler üç ressam tarafından boyanarak, papatya çiçeği görselleri ile süslendi.
Beton bariyerlerin boyanması ile duvarlar resim tablolarına dönüştü. Beton bariyerlerin papatyalarla süslenmesi ilçeye farklı bir görüntü kazandırdı.

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