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Akçakoca ve Cumayeri’nde Korona virüs denetimi yapıldı

DÜZCE HABERLERİ  | 18.08.2020 17:52 | Son Güncelleme

19) tedbirleri denetimleri kapsamında ilçelerde denetim gerçekleştirdi.Düzce’de Vali Cevdet Atay başta olmak üzere il protokolünün katıldığı denetimler devam ediyor.

19) tedbirleri denetimleri kapsamında ilçelerde denetim gerçekleştirdi.
Düzce’de Vali Cevdet Atay başta olmak üzere il protokolünün katıldığı denetimler devam ediyor. Korona virüs (Covid-19) salgınının önüne geçebilmek ve bulaş riskini önleyebilmek amacıyla Merkez’de yapılan denetimler sonrası Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde de restoranlar, kafeler, berber salonları, kuyumcular, bankalar, kahvehaneler, lokantalar, iletişim merkezleri, giyim alanları tek tek denetlendi. Vali Cevdet Atay başta olmak üzere Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin’in de hazır bulunduğu denetimlerde iş yerlerinde alınan tedbirler yerinde denetledi. İlk olarak Akçakoca ilçesinde denetim gerçekleştiren Vali Atay, kurallara uyulması ve duyarlı davranılması hususunda da esnafa ve vatandaşlara uyarılarda bulundu. Buradan Cumayeri ilçesine geçen heyete Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ve Cumayeri Kaymakamı Haluk Çakmak eşlik etti. Sahada gerçekleştirilen denetimde vatandaşlarla sohbet eden Vali Atay, kurullara uyulması hususunda da uyarılarda bulundu.

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