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Akçakoca’daki eski arıtma tesisi alabalık tesisi oluyor

DÜZCE HABERLERİ  | 06.02.2020 15:37 | Son Güncelleme

Akçakoca Belediye Meclisi Şubat 2020 Belediye Meclis toplantısı tamamlandı.

Akçakoca Belediye Meclisi Şubat 2020 Belediye Meclis toplantısı tamamlandı. Meclis oturumunda yapılan görüşmeler sonrası turistik atv araç alımı, gezi teknesi ve eski içme suyu arıtma tesisinin 10 yıllığına kiraya verilmesi karara bağlandı.
Akçakoca Belediye Meclisi Şubat ayı oturumu tamamlandı. Toplantıya Belediye Başkanı Okan Yanmaz başkanlık yaptı. Gündem maddeleri arasında yer alan İmar değişikliği düzenlemeleri ve kimi belediye varlıklarının satışı kabul edildi. Meclis oturumunda ayrıca Abitaş’ın sermaye artırımı, Gezi Teknesi, 10 adet atv araba alımı, Koçullu köyü eski içme suyu arıtma tesisinin alabalık yetiştiriciliği şartı ile 10 yıllığına kiraya verilmesi karara bağlandı. Meclis oturumunda konuşan Başkan Okan Yanmaz, bir yandan tasarruf etmeye çalıştıkları ve bir yandan da gelir getirici projeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

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