Akdağmadeni’nde alt yapı ve dere ıslahı çalışmaları sürüyor

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde belediye ekiplerince alt yapı ve dere ıslahı çalışmaları devam ediyor.

Akdağmadeni Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar ilçenin farklı noktalarında devam ediyor. Mahallelerde yoğun bir şekilde sürdürülen alt yapı çalışmalarıyla ilçenin önemli sorunlarından olan derelerin ıslah çalışmaları da sürüyor.

Belediye ekiplerinin, Yeni Mahalle’de bulunan Pekmez Deresi ıslah çalışmalarına da başladığını söyleyen Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın, “Pekmez Deresi, dere yatağı temizlenerek 2 metrekarelik menfezlerin yerleşimi yapıldı. Ayrıca dere üzeri dolgu çalışmaları da tamamlanmak üzere. Bu çalışmayla birlikte mahalle sakinlerimizi çevre kirliliğinden kurtarıp olası taşkınların önüne geçerek dere yatağını güvenlik altına alıyoruz. Dere yatağının dolmasıyla birlikte ortaya çıkan alanda ilerleyen zamanlarda mahalle sakinlerinin kullanabileceği çevre düzenlemeleri gerçekleştireceğiz” dedi.

Islah çalışmasıyla birlikte Güneyli Mahallesi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Akdağmadeni Kız İmam Hatip Lisesi’nin yol sorununu da çözmek için çalışmaya başladıklarını belirten Başkan Yalçın, “Tabir-i caizse dağları delip öğrencilerimizin özellikle kış aylarında tehlikeye dönüşen yolculuğunu güvenli hale getireceğiz. Akdağmadeni Kız İmam Hatip Lisesi ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nun yeni bağlantı yolu çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir. Çıktığımız bu yolda Akdağmadeni ilçemizin dağlarında, tepelerinde, derelerinde aşkla, şevkle, muhabbetle çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

