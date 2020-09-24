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Akdeniz ilçesinde pet shoplar denetlendi

MERSİN HABERLERİ  | 24.09.2020 15:59 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hayvan severlerden gelen şikayetler üzerine pet shopları denetledi.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hayvan severlerden gelen şikayetler üzerine pet shopları denetledi. Denetimlerde, kötü koşullara maruz kalan canlıların temizlik ve hijyen şartlarının iyileştirilmesi için iş yeri sahipleri uyarıldı.
Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri; korona virüs salgınına karşı yaptıkları denetimlerin yanı sıra pet shoplarda satışa sunulan canlılar ile sokak hayvanlarının kötü muameleden korunması için de denetime çıktı. Özellikle hayvan severlerin şikayet ve eleştirileri üzerine Akdeniz zabıta ekiplerinin yaptığı kontrollerde, ilçe sınırlarında bulunan pet shoplar mercek altına alınarak, denetlenip incelendi.
Denetimlerde, henüz yumurtada iken boya enjekte edilerek farklı renklerde dünyaya gelmeleri sağlanan civcivler ile yol üzerinde sergilenen adaklık horozlar kaldırıldı. Kontrollerde, iş yeri sahiplerinin evrakları da incelenip, eksikleri tespit edilen iş yeri sahiplerine gerekli uyarılar yapıldı.

“Tüm canlıların yaşam hakkına saygı duymalıyız”
Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, tüm canlıların yaşam hakkına saygı duymanın bir insanlık ve vicdan görevi olduğunun altını çizerek, ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren pet shoplara yönelik denetim ve kontrollerin periyodik olarak süreceğini ifade etti. Başkan Gültak, “Özellikle pandemiye karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları günlerinde zor durumda kalan sokak hayvanları için belediye olarak elimizden geleni yapmaya, onlara mama ve su ulaştırmaya çalıştık. Vatandaşlarımızdan, özellikle de hayvan severlerden gelen şikayetler üzerine zabıtamız, pet shoplara yönelik denetimlerini sıkılaştıracak. Tüm hayvanlar, dünyamızın ve doğamızın vazgeçilemez parçası ve hayatımıza renk ve güzellik katan canlılardır. Elden geldiğince onları sahiplenip evlerimize alalım. Onları korumak, temiz ve sağlıklı koşullarda yaşam haklarını sürdürmelerini sağlamak da yerel yönetimlerin görevleri arasındadır” dedi.

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