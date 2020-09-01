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Akdeniz ile Aydıncık, ‘kardeş belediye’ oldu

MERSİN HABERLERİ  | 01.09.2020 10:33 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ile Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan arasında; iki belediyenin kültürel, sosyal, sağlık, spor, turizm ve teknik konularda işbirliğini geliştirmek amacıyla ‘Kardeş Belediye Protokolü’ imzalandı.Akdeniz Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen imza töreninde kısa bir konuşma yapan Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan, “İmzaladığımız protokol ve inşallah güzel projelerle her iki ilçemizde işbirliği ve diyalog içerisinde güzel işler yapacağımıza inanıyorum.

Akdeniz ile Aydıncık, ‘kardeş belediye’ oldu

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ile Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan arasında; iki belediyenin kültürel, sosyal, sağlık, spor, turizm ve teknik konularda işbirliğini geliştirmek amacıyla ‘Kardeş Belediye Protokolü’ imzalandı.
Akdeniz Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen imza töreninde kısa bir konuşma yapan Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan, “İmzaladığımız protokol ve inşallah güzel projelerle her iki ilçemizde işbirliği ve diyalog içerisinde güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Bu güzel işbirliği için ilk adımı atmamıza katkı sunan Akdeniz Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Protokolümüz hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Akdeniz Belediye Başkanı Gültak da kardeş belediyeciliğin, belediyeler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak açısından önemli olduğunun altını çizdi. Başkan Gültak, “Akdeniz, nüfus ve imkan olarak daha farklı imkanlara sahip. Bu farklı imkanları paylaşmak ve belediyecilik konusunda fikir alışverişinde bulunmak üzere Aydıncık Belediyemiz ile kardeş belediye protokolü imzaladık. Protokol çerçevesinde bugün ilk işbirliği çalışmamızı yapıyoruz. Aydıncık Belediyesi, güzel bir sosyal tesis yapıyor. Bu tesisin soğutma-ısıtma sisteminin yapımı noktasında, Akdeniz Belediyesi olarak Aydıncık Belediyesine katkıda bulunacağız. Orada yaşayan insanlarımız en güzel ortamlarda yaşasınlar istiyoruz. İşbirliği noktasında küçük bir adım attık. İnşallah devamı daha büyük adımlarla gelecek. Kardeş Belediye protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Akdeniz ile Aydıncık, ‘kardeş belediye’ oldu

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