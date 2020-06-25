YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Akdeniz Üniversitesi’ne Engelsiz Üniversite Ödülü

Akdeniz Üniversitesi’ne Engelsiz Üniversite Ödülü

ANTALYA HABERLERİ  | 25.06.2020 13:06 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Engelsiz Üniversite Ödülleri-2020’ değerlendirmesi sonucunda üç ayrı ödül aldı.Yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen “Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni”, bu yıl Kovid-19 salgını dolayısıyla video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.Yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Merkez Kampüs “Mekanda Erişilebilirlik” kategorisinde ‘Turuncu Bayrak’ ödülü alırken Merkez Kampüs ayrıca “Sosyokültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik” kategorisinde ‘Mavi Bayrak’ ödülünü almaya hak kazandı.Konuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.

Akdeniz Üniversitesi’ne Engelsiz Üniversite Ödülü

Akdeniz Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Engelsiz Üniversite Ödülleri-2020’ değerlendirmesi sonucunda üç ayrı ödül aldı.
Yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen “Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni”, bu yıl Kovid-19 salgını dolayısıyla video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.
Yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Merkez Kampüs “Mekanda Erişilebilirlik” kategorisinde ‘Turuncu Bayrak’ ödülü alırken Merkez Kampüs ayrıca “Sosyokültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik” kategorisinde ‘Mavi Bayrak’ ödülünü almaya hak kazandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, ‘Engelsiz üniversite, engelsiz yaşam anlayışıyla dört yılda öğrencilerin kampüse, eğitime ve sosyal kültürel faaliyetlere engelsiz erişimi için pek çok projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.
?Bu çalışmalarının sonucu olarak ödüle layık görülmekten son derece mutlu olduğunu ifade eden Rektör Ünal, “Yaptığımız çalışmalar sonucu Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından verilen bu ödüller bizleri daha da motive etmektedir. Bu ödüller sadece fiziksel anlamda çalışmaların değerlendirilmesinde değil bu konuda bir bilinç oluşturulmasına katkı sağlaması bakımından ayrıca önemlidir.” diye konuştu.
Fiziksel altyapıda olduğu kadar dijital olarak da engelsiz bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Rektör Ünal, Tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde başarıyla yürüttükleri uzaktan eğitim ile bu sürecin daha da hızlandığını sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERŞoke eden anlar! Sahneden seyircilerin arasına düştüŞoke eden anlar! Sahneden seyircilerin arasına düştü
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Namaz Vakitleri 25 Haziran Perşembe

İmsak
03:47
Sabah
05:32
Öğle
13:05
İkindi
16:56
Akşam
20:28
Yatsı
22:05

Antalya Nöbetçi Eczaneler25 Haziran Perşembe

Aslıhan Eczanesi
Muratpasa
Bulvar Eczanesi
Muratpasa
Genca Eczanesi
Muratpasa
Lotus Eczanesi
Muratpasa
Okudan Eczanesi
Muratpasa
Şule Eczanesi
Muratpasa
Başak Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Antalyaspor, kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Bakan Yılmaz: “sınav Korkusunun Azaltılması İle İlgili Çalışmamız Var”

Bakan Yılmaz: “sınav Korkusunun Azaltılması İle İlgili Çalışmamız Var”

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.