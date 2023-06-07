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Akdeniz’de 10 bin yıllık ata tohumu olan Karakılçık buğday hasadı yapıldı

07.06.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in merkez Akdeniz Belediyesi tarafından Anadolu Mahallesinde 5 dönümlük araziye ekilen ve 10 bin yıllık tarihi olan ata tohumu Karakılçık buğday hasadı gerçekleştirildi.

Tamamen organik, GDO’suz içerisinde hiç bir kimyasal bulunmayan buğdayın una dönüştürülerek Akdenizli üreten kadınlara verileceği belirtildi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin’in merkez Akdeniz İlçesi Anadolu Mahallesinde (Homurlu Köyü) 5 dönümlük araziye ekilen atalık tohum olarak bilinen karakılçık buğday tohumunu hasadına katıldı. Üretici kadınlarında yer aldığı hasatta yaklaşık 3 ton buğday elde edildi. Söz konusu buğdayların una çevrilerek, Akdeniz’deki kadın kooperatiflerinde üretim yapan kadınlara maliyetlerini azaltmak için vereceği kaydedildi.

"ANADOLU’NUN GERÇEK BUĞDAYI"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Gültak, "10 bin yıllık tarihi olan Anadolu’nun gerçek buğdayı. GDO’suz katkısız, içinde hiç bir kimyasalın olmadığı buğdaydan bahsediyoruz. Burası işgal altında bir araziydi. İşgalden kurtardık. 5 dönümün üzerinde bir arazide ata tohumumuzu ürettik ve bugün hasadımızı yapıyoruz. Buradan samanından bölgemizdeki hayvan yetiştiricilerine, gariban olanlarına kaymakamlık üzerinden samanlarını dağıtacağız. Elde ettiğimiz buğdayı da una çevireceğiz, kepekli ve siyah un olduğu için onu da bölgemizdeki iki kadın kooperatifimize vereceğiz. Çünkü onlar, ekmek üretiyorlar. Ekmekteki en maliyetli üründe un maliyeti olduğu için, un maliyetlerini minimuma çekmiş olacağız. Toplamda da bu araziden 2.5-3 ton arası bir buğday beklentimiz var" dedi.

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