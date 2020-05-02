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Akdeniz’de 30 bin adet Ramazan kolisinin dağıtımına başlandı

MERSİN HABERLERİ  | 02.05.2020 13:08 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediyesi tarafından, hayırseverlerin de desteğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlanan 30 bin adet Ramazan kolisinin dağıtımına başlandı.

Akdeniz Belediyesi tarafından, hayırseverlerin de desteğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlanan 30 bin adet Ramazan kolisinin dağıtımına başlandı. İçerisinde gıda malzemeleri bulunan kolilerin, ekipler tarafından ilçe genelinde teslimi devam ediyor.
Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karacailyas Mahalle Evinden araçlara yüklenen yüzlerce gıda kolisi, belediyenin görevli ekipleri tarafından muhtarlar ve sivil toplum örgütlerince tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve sokağa çıkma yasağından etkilenen 65 yaş ve üstü insanlara tek tek elden teslim ediliyor.
Ramazan ayı dolayısıyla hazırlanıp ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılan gıda kolilerinin içinde siyah zeytin, tuz, makarna, nohut, şeker, mısır, pirinç, fasulye, bulgur, mercimek, un, salça, domates, reçel, yağ, hazır çorba, çay, sıvı sabun ve peçete gibi gıda ve hijyen ürünler bulunuyor.
Öte yandan, Vefa Sosyal Destek Grubu bileşeni olan Akdeniz Belediyesi tarafından, Ramazan ayı boyunca her gün 20 bin adet Ramazan pidesi de yine muhtarlar aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

“Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi yaşatmaya devam edeceğiz”
Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, “Ramazan ayı; rahmet, mağfiret ve bereket ayıdır. Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle bu Ramazan’da vatandaşlarımızla aynı iftar sofralarında olamasak bile birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini yaşatmaya devam edeceğiz. Akdeniz Belediyesi olarak, tüm ekiplerimizle birlikte 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. İçerisinde temel gıda malzemelerinin olduğu Ramazan kolilerini, muhtarlarımız aracılığıyla tespit ettiğimiz ve bize başvuran ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaştırıyoruz. Ramazan ayı boyunca insanlarımızın yanında olmaya, kardeşlik ve dayanışma ruhu ile hareket etmeye devam edeceğiz. Bir kez daha vatandaşlarımızın ve İslam Aleminin mübarek Ramazan ayını kutlar, tutulan oruçlarımızın ve ibaretlerimizin Allah katında kabul olmasını dilerim” dedi.

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