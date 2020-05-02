Akdeniz’de 30 bin adet Ramazan kolisinin dağıtımına başlandı

Akdeniz Belediyesi tarafından, hayırseverlerin de desteğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlanan 30 bin adet Ramazan kolisinin dağıtımına başlandı. İçerisinde gıda malzemeleri bulunan kolilerin, ekipler tarafından ilçe genelinde teslimi devam ediyor.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karacailyas Mahalle Evinden araçlara yüklenen yüzlerce gıda kolisi, belediyenin görevli ekipleri tarafından muhtarlar ve sivil toplum örgütlerince tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve sokağa çıkma yasağından etkilenen 65 yaş ve üstü insanlara tek tek elden teslim ediliyor.

Ramazan ayı dolayısıyla hazırlanıp ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılan gıda kolilerinin içinde siyah zeytin, tuz, makarna, nohut, şeker, mısır, pirinç, fasulye, bulgur, mercimek, un, salça, domates, reçel, yağ, hazır çorba, çay, sıvı sabun ve peçete gibi gıda ve hijyen ürünler bulunuyor.

Öte yandan, Vefa Sosyal Destek Grubu bileşeni olan Akdeniz Belediyesi tarafından, Ramazan ayı boyunca her gün 20 bin adet Ramazan pidesi de yine muhtarlar aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.