YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Akdeniz’de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Akdeniz’de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

MERSİN HABERLERİ  | 16.07.2020 16:02 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediyesi, Kurban Bayramına sayılı günler kala, kurban ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşların dini hükümlere, sağlık ve hijyen şartlarına uygun şekilde kurbanlıklarını kolaylıkla kesebilmelerini sağlamak amacıyla ilçe sınırları içinde 4 satış yeri ile 28 kesim yeri belirledi.Akdeniz Belediyesi Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kurban satış ve kesim yerleri için belirlenen yerlerde çalışmalara başladı.“Halk sağlığını riske atmayalım”Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kurban ibadetlerini ifa etmek isteyen vatandaşlar için gereken tüm kolaylığın sağlanacağını belirterek, özellikle cezai müeyyide ile karşılaşmamaları için belirlenen yerler dışında kurban kesimi yapılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Akdeniz’de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Akdeniz Belediyesi, Kurban Bayramına sayılı günler kala, kurban ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşların dini hükümlere, sağlık ve hijyen şartlarına uygun şekilde kurbanlıklarını kolaylıkla kesebilmelerini sağlamak amacıyla ilçe sınırları içinde 4 satış yeri ile 28 kesim yeri belirledi.
Akdeniz Belediyesi Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kurban satış ve kesim yerleri için belirlenen yerlerde çalışmalara başladı.
“Halk sağlığını riske atmayalım”
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kurban ibadetlerini ifa etmek isteyen vatandaşlar için gereken tüm kolaylığın sağlanacağını belirterek, özellikle cezai müeyyide ile karşılaşmamaları için belirlenen yerler dışında kurban kesimi yapılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Gültak, “Ekiplerimiz, bayram süresince görevlerinin başında olup, vatandaşlarımız için her türlü hizmeti sunmaya hazır olacaktır. Amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı, temiz ve huzurlu bir bayram yaşamalarını sağlamaktır. Halkımızdan ricamız, belirlenen yerler dışında, halk sağlığını tehdit edecek, sokak araları veya açık alanlarda nahoş görüntüler oluşturacak şekilde kurban kesmemeleridir” dedi.
Akdeniz ilçesinde belirlenen kurban satış ve kesim merkezlerinin açık adresleri şöyle sıralandı:
"Kurban satış yerleri: Gündoğdu Mahallesi M. Ahmet Caddesi (Kıbrıs İlkokulu yanı), Özgürlük Mahallesi Tırmıl Miting Alanı, Huzurkent Köselerli Mahallesi Işık Bulvarı boş alan, Yenitaşkent Mahallesi Canlı Hayvan Pazarı. Kursan kesim yerleri: Barış Mah. 4513 Sokak boş alan, Üç Ocak Mahallesi 117. Cadde Ebubekir Cami önü, Parmakkurdu Mahallesi köy çıkışı otobüs durağı, Puğkaracadağ Mahallesi Meydanı, Karacailyas Mahallesi semt pazarı içi, Yanpar Mahalle Meydanı, Gündoğdu Mahallesi Mersinli Ahmet Caddesi Kıbrıs İlkokulu yanı, Huzurkent MESKİ binası yanı, Köselerli Mahallesi Muhtarlık karşısı, Özgürlük Mahallesi Tırmıl Miting Alanı, Müfide İlhan Mah. 6140 Sokak boş alan, Anadolu Mahallesi, Hebilli Mahallesi muhtarlık yanı, Dikilitaş Civanyaylağı ve Bekirde mahalleleri, (Civanyaylağı taziye evi yanı-1 adet mobil kesim), Nusratiye Mahallesi 5003 sokak, Aşağı Burhan Mahallesi futbol sahası yanı, Turgut Reis Mahallesi muhtarlık karşısı, Bahçe Mah. Burhan Felek Caddesi Ziyaret yanı, Kiremithane Mah. 4410 Sokak otopark içi, Çankaya Mah. 4721 Sokak. Eski Hayat Oteli arkası, açık otopark içi, Camişerif Mah 5234 Sokak No:19, Yeni Mah. 5315 Sokak, Yeni Mah. 5326 Sokak, Mahmudiye Mah. 4813 Sokak Akel Cami yanı ziyaret içi, Hal Mah 6060 ile 6025 sokakların kesiştiği köşe, Kazanlı Mah. Cumhuriyet Bulvarı No: 11, Bahçeli Mah. Spor Tesisleri içi, Bağcılar Evci Mah. Atatürk Bulvarı No: 1."

Akdeniz’de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

BUÜ’lü akademisyenler yeni bir bakteri türü keşfetti

BUÜ’lü akademisyenler yeni bir bakteri türü keşfetti

Karacabey’de köye dönüş fırsatı

Karacabey’de köye dönüş fırsatı

Trafik park yenilenen yüzüyle çocukların hizmetinde

Trafik park yenilenen yüzüyle çocukların hizmetinde

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Mersin Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
03:48
Sabah
05:28
Öğle
12:53
İkindi
16:42
Akşam
20:07
Yatsı
21:40

Mersin Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Perşembe

Neşe Eczanesi
Akdeniz
Şendur Eczanesi
Akdeniz
Tarım Eczanesi
Akdeniz
Ayben Eczanesi
Mezitli
Filiz Eczanesi
Mezitli
Tatlıdil Eczanesi
Toroslar
Utku Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Erdemli Belediyesi kent mobilyasını kendi üretiyor

Erdemli Belediyesi kent mobilyasını kendi üretiyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Toroslar Belediyesi'nden 5 Bin Aileye Gıda Yardımı

Toroslar Belediyesi'nden 5 Bin Aileye Gıda Yardımı

Islık çalan yılanlar

Islık çalan yılanlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.