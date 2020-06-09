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Akduman, üretim sahalarını inceledi

MERSİN HABERLERİ  | 09.06.2020 10:24 | Son Güncelleme

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, üretim faaliyetleri devam eden sahalarda incelemelerde bulundu.Bölge Müdürü Akduman’a, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Fulin, İşletme Pazarlama Şube Müdürü Ali Dinçer, Mersin Orman İşletme Müdürü Adnan Zorlukan Aber, işletme müdür yardımcısı ve orman işletme şefleri eşlik ettiler.

Akduman, üretim sahalarını inceledi

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, üretim faaliyetleri devam eden sahalarda incelemelerde bulundu.
Bölge Müdürü Akduman’a, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Fulin, İşletme Pazarlama Şube Müdürü Ali Dinçer, Mersin Orman İşletme Müdürü Adnan Zorlukan Aber, işletme müdür yardımcısı ve orman işletme şefleri eşlik ettiler. Akduman, üretim sahalarını gezerek sahadan depoya kadar istif, tasnif ve satış işlemlerinin mevzuata uygun yapılması gerektiğini, teşkilat ve kamu idaresi olarak doğru ve güvenilir olunması gerektiğini, bunun için yapılan işlemlerin mutlaka mevzuata uygun olması istedi. Akduman, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü olarak üretimde verimliliği ve sınıf emval üretimini artırmak, standartlara uygunluk, kaliteli üretim, kesim teknikleri, boylama, piyasa talepleri ve ürün zayiatlarının en aza indirilmesini amaçladıklarını da vurguladı.

Akduman, üretim sahalarını inceledi

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