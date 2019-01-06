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Akhisarspor'da Elvis Manu krizi çözüldü

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 06.01.2019 13:12 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı öncesi hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Akhisarspor'da Elvis Manu krizi çözüldü.

Akhisarspor'da Elvis Manu krizi çözüldü

Yeşil-siyahlıların 2 Ocak'ta başlayan kampına hiçbir mazeret bildirmeden katılmayan Manu, Antalya'ya geldi. İlk idmanına çıkan Hollandalı golcü çalışmalara düz koşuyla başladı. Takıma 4 gün sonra dahil olan Manu'ya ceza verilmesi için rapor yazan teknik direktör Cihat Arslan'ın oyuncuyla özel olarak görüşme yaptığı bildirildi.

Manu'nun teknik heyet ve yönetimden özür dilediği vurgulanırken, tecrübeli futbolcuya para cezası verileceği de ifade edildi. Sezon başında Gençlerbirliği'nden transfer edilen Manu, Süper Lig'de 15, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maça çıktı. Toplam 6 gole imza atan Hollandalı özellikle 3-0 kazanılan Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

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Elvis Manu akhisarspor

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