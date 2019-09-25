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Akhisarspor kupada sahneye çıkıyor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 25.09.2019 11:54 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 2 yılın finalisti Akhisarspor, bu sezon kupa serüvenine yarın Bayburt Özel İdarespor'u ağırlayacağı maçla başlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesi saat 18.30'da başlayacak. Rakibini mağlup eden taraf, kupada yoluna devam edecek.

Akhisarspor kupada sahneye çıkıyor

TFF 1'inci Lig'de 5 haftada topladığı 10 puanla şampiyonluk yarışında zirve ortağı olan Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, kupada da yine iddialı olduklarını söyledi. Altıparmak, "Kupanın olduğu her yerde Akhisarspor o kupayı almak için yarışır. Kupada bu yıl ilk maça çıkacağız. Hangi ligde, hangi kupada olursak olalım, amacımız kazanmak. O ciddiyetle oynayacağız. Daha az süre alan arkadaşlarımız var, onlara daha fazla süre vereceğiz. Çünkü lig çok uzun bir maraton ve herkese ihtiyacımız var, herkesin son durumunu görmemiz gerekiyor" dedi.

Takımın gidişatından duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Altıparmak, "Bir sistemimiz var ve o sisteme kim olursa olsun sadık kalacağız. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnşallah kazanıp turu geçeceğiz, ondan sonra da ligdeki Karagümrük maçının hazırlıklarına başlayacağız. Bizim için artık ligde her maç final, her maç çok zor. Geçen hafta gerçekten çok önemli bir galibiyet aldık. Galibiyetinin yanında oynadığımız oyun, isteğimiz, arzumuz taraftarla bütünleşmemiz, takımın şampiyonluk havasına girmesi beni mutlu eden şeylerdi. Daha eksiklerimiz var ve çok çalışacağız. Oyuncularımız yavaş yavaş kendini tanıyorlar, birbirilerini daha iyi tanıyorlar. Bunlar tam oturduğunda daha iyi bir Akhisarspor çıkacak. Takımın gidişi gerçekten çok iyi. Yönetimimiz çok iyi, taraftarımız maçlara gelmeye başladı. İnşallah bunu daha fazlalaştıracağız. Şampiyonluğa oynayan takımın taraftarı stadı doldurması gerekir. İnşallah biz maçları kazandıkça o stat da dolacak" diye konuştu.

SOKOL CİKALLESHİ: DAHA İYİ YERLERE GELECEĞİZ

Akhisarspor'da sezon başında kadro dışı kalıp kulüp bulamayınca 2 hafta önce affedilen, forma giydiği 2 maçta 2 gol atma başarısı gösteren Sokol Cikalleshi, iyi bir yolda olduklarını ifade etti. Akhisar'da tekrar forma giymeye başlamadan önce Arnavutluk Milli Takımı'yla 2020 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda'ya gol atan Cikalleshi, "Milli takımda 3 maçta 3 golüm, Akhisarspor'u da sayarsak 5 golüm var. Forma giydiğim son 5 maçta 5 tane gol atmak benim için iyi. Bundan dolayı çok mutluyum ama daha mutlu olacağım şey varsa o da Akhisarspor'un kazanması. Çok iyi bir yoldayız, daha iyi yerlere geleceğiz. Bizim için hem kupa maçı hem de lig maçı çok önemli. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Hafta sonu oynayacağımız Karagümrük maçı çok zor ve önemli bir 90 dakika. Bizim hedeflerimiz çok büyük. Geçen hafta zor bir rakibe karşı 3 puan aldık. Şampiyon olmak istiyorsak herkesi yenmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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