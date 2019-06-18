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Akhisarspor'un yeni hocası Mehmet Altıparmak oldu

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 18.06.2019 14:37 | Son Güncelleme

Üst üste 7 sezon mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon küme düşen ve yeni sezonda 1. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Akhisarspor'da, teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi.

Akhisarspor'un yeni hocası Mehmet Altıparmak oldu

Spor Toto 1. Lig'e düşen Akhisarspor, Gazişehir Gaziantep'i Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaştı.

Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel, yaptığı açıklamada, Süper Lig'e veda ettikten sonra yeni sezon için görüştükleri Mehmet Altıparmak'la anlaştıklarını söyledi. Eryüksel, Mehmet Altıparmak'la 1+1 yıllık sözleşme imzalayacaklarını kaydetti.

Mehmet Altıparmak da hedeflerinin Akhisarspor'u tekrar Süper Lig'e taşımak olduğunu belirterek "Akhisarspor, bu hedefe ulaşacak potansiyele sahip. İç transferi hallettikten sonra gerekli yerlere takviyeleri yapacağız." dedi.

2017-2018 sezonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e taşıyan Mehmet Altıparmak 2018-2019'da da Gazişehir Gaziantep'le aynı başarıyı yakalamıştı.

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