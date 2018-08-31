Akhisarsporlu Seleznyov'dan çarpıcı Galatasaray paylaşımı!

Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'un golcü futbolcusu Yevhen Seleznyov, Instagram hesabından Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.
''HER ZAMAN BENİM HAYALİMDİ...''
Galatasaray taraftarlarının 33 yaşındaki Ukraynalı golcüye gönderdiği ''Come to Galatasaray'' mesajların ardından Seleznyov, ''Galatasaray her zaman benim hayalimdi, inşallah Galatasaray bu sene de şampiyon kalacak.'' paylaşımında bulundu.
Yevhen Seleznyov, geçen sezon başı da Galatasaray'ın transfer gündemine girmişti.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu (Şampiyonlar Ligi kura çekimi 2018/19)
Beşiktaş'ta Vagner Love Partizan maçının kadrosuna alınmadı!
Beşiktaş, Tolga Ciğerci'yi kadrosuna katmak istiyor
Nice, Galatasaray'dan Belhanda'yı kiralamak istiyor!
Fenerbahçe Jailson Marques Siqueira ile anlaştığını resmen açıkladı
Fenerbahçe'de Nuri Şahin transferi sinyali
Trabzonspor'da Burak Yılmaz Galatasaray maçını bekliyor
Avrupa'da iki bomba transfer birden!
Okuyucu Yorumları 0 yorum