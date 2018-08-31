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Akhisarsporlu Seleznyov'dan çarpıcı Galatasaray paylaşımı!

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 31.08.2018 23:02 | Son Güncelleme

Akhisarspor'un Ukraynalı golcüsü Yevhen Seleznyov, Instagram hesabından Galatasaray paylaşımı yaptı. Seleznyov'un bu paylaşımı şaşkınlık yarattı!

Akhisarsporlu Seleznyov'dan çarpıcı Galatasaray paylaşımı!

Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'un golcü futbolcusu Yevhen Seleznyov, Instagram hesabından Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

''HER ZAMAN BENİM HAYALİMDİ...''

Galatasaray taraftarlarının 33 yaşındaki Ukraynalı golcüye gönderdiği ''Come to Galatasaray'' mesajların ardından Seleznyov, ''Galatasaray her zaman benim hayalimdi, inşallah Galatasaray bu sene de şampiyon kalacak.'' paylaşımında bulundu.

Yevhen Seleznyov, geçen sezon başı da Galatasaray'ın transfer gündemine girmişti.

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Anahtar Kelimeler:
akhisarspor Yevhen Seleznyov

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