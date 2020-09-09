Akkuş Gayrimenkul projesi Alya Teras'tan kişiye özel ödeme fırsatı

"Hayat Her Dakika" sloganıyla, şehrin merkezinde, yeni bir yaşam standardı sunmaya hazırlanan projede büyüklükleri 53 ila 130 metrekare arasında değişen, 1+1 ve 2+1 olmak üzere toplam 129 daire ve 8 dükkan yer alıyor. Fonksiyonel özellikleriyle dikkati çeken daireler birleştirilerek 3+1 ve 4+1 büyüklüğe dönüştürülebiliyor.

Akkus Gayrimenkul açıklamasına göre, Büyükdere Caddesi'nin yanı başındaki merkezi konumunun yanı sıra sunduğu üst düzey konfor ile de ciddi bir taleple karşılaşan proje, yatırımcıları yüzde 30 peşinat, 24 ay taksit ve kişiye özel ödeme avantajıyla buluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, Akkuş Gayrimenkul ve Lübnanlı El Khatip Group ortaklığıyla kurdukları BOSS4 Gayrimenkul İnşaat olarak bir yandan inşaat çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken, diğer yandan sundukları ödeme kolaylıklarıyla da yatırımcılarla köprü kurduklarını belirtti.

15 kattan meydana gelen projenin en üst katında, sosyal donatı alanı olarak teras yer alıyor. Yatırımcılara farklı bir dinlenme alanı sunulan terasta gökyüzü yatakları ve şömine yer alıyor.

Akkuş, şunları kaydetti:

"Ortaklığımız sayesinde çok sayıda Alya markalı projeye imza attık. Son projemiz Alya Teras'ta ise bu zamana kadar sektörde elde ettiğimiz köklü tecrübe ile Levent'te çok iddialı bir projeye giriştik. Alya Teras'taki iddiamıza yatırımcılarımız da sahip çıktı. Hem konumu hem de donanımıyla projemizi Levent'in yükselen yıldızı olarak tanımladılar. Geçtiğimiz şubat ayında talep toplamaya başladık. Pandemiye rağmen talepte hiç hız kesmedik. Son dönemde ise talep ciddi bir ivme kazandı. Buradan yola çıkarak, yatırımcılarımıza çok cazip bir teklif sunarak onları yüzde 30 peşinat, 24 ay taksit ve kişiye özel ödeme avantajıyla buluşturuyoruz."

- Kalabalık ve çekirdek ailelere özel fonksiyonel daireler

Abdülkadir Akkuş, yatırımcılardan aldıkları taleplerin; Alya Teras'ın konumu, donanımı, konsepti ve sağladığı yüksek katma değerle sektörde örnekle gösterilen bir proje olduğunu gösterdiğini belirtti.

Levent'in, İstanbul'un en çok değerlenen bölgelerinden biri olması nedeniyle bir inşaat projesi için en doğru lokasyonlardan biri olduğunu aktaran Akkuş, şu değerlendirmelerde bulundu: