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Akkuş'a kurulan rüzgar enerji santrali günlük 12 bin evin elektrik ihtiyacını karşılıyor

09.06.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci: - "Bu yatırım hem ilçemize hem ülke ekonomisine katkı vermek, enerji ihtiyacını karşılama adına son derece önemlidir. Buranın faaliyete geçmesiyle ilçemizde enerji kesintileri sona erdi"

Ordu'nun Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, rüzgar enerji santralinin faaliyete geçmesiyle ilçede enerji kesintilerinin sona erdiğini söyledi.

Santralde incelemelerde bulunan Demirci, AA muhabirine, geçen yılın aralık ayında özel bir firma tarafından 1750 rakımlı Taz Yaylası'na kurulan rüzgar enerji santralinin tam kapasiteyle faaliyete geçtiğini belirtti.

Yaklaşık 15 milyon dolar harcanarak kurulan rüzgar enerji santrali türbinlerinden üretilen elektriğin ulusal elektrik şebekesine aktarıldığını kaydeden Demirci, yüksekliği 116 metreyi bulan ve her biri 18 ton ağırlığında türbinlerden üretilen elektriğin günlük 12 bin evin ihtiyacını karşıladığını bildirdi.

Demirci, rüzgar enerji santralinin üretime başlamasının ardından yaklaşık 18 milyon kilovatsaat elektrik ürettiğine vurgu yaparak, "Buradan yıllık beklenti ise 32 milyon kilovatsaat elektrik üretimidir. Şu anda tam kapasiteyle çalışan üç türbinden saatte 12 megavat elektrik üretilmektedir." dedi.

Böylesine devasa bir yatırımın ilçelerine kurulmasından dolayı memnun olduğunu dile getiren Demirci, "Bu yatırım hem ilçemize hem ülke ekonomisine katkı vermek, enerji ihtiyacını karşılama adına son derece önemlidir. Buranın faaliyete geçmesiyle ilçemizde enerji kesintileri sona erdi." diye konuştu.

Demirci, yatırımcılara çağrıda bulunarak, "Yaylalarımız bu yatırım için idealdir. Biz çevre ve doğa dostu enerjiden yanayız. Biz de yerel yöneticiler olarak bu yatırımı yapmak isteyenlere yardımcı olacağız" şeklinde konuştu.

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