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Aksaray'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

17.05.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Aksaray'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Aksaray'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Hasas Mahallesi'nde dün dini nikahla birlikte yaşadığı Y.Ç'yi (44) bıçakla ağır yaralayan B.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan olayın ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.Ç'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

- Olay

Hasas Mahallesi 6601. Sokak'ta dün, B.Ç. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Y.Ç. (44) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine B.Ç, mutfaktan aldığı bıçakla Y. Ç'yi yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.

Zanlı B.Ç, polis ekiplerinde gözaltına alınmıştı.

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