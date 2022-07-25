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Aksaray'da düğünde çıkan kavgada damadın babası bıçakla yaralandı

25.07.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da düğünde çıkan kavgada damadın babası bıçakla yaralandı

Aksaray'da düğünde silahla ateş açma tartışmasından çıkan kavgada damadın babası bıçakla yaralandı.

İddiaya göre, merkeze bağlı Kargın köyündeki bir düğünde, damadın babası Ramazan Y, silahla havaya ateş açan gelin tarafının yakınlarını uyardı.

Uyarı üzerine Tahsin A. (25), T.A. (17) ve Erhan G. (25), Ramazan Y. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Tahsin A, Ramazan Y'yi bıçakla yaraladı.

Kavgada, Erdal K. (36), Tuncay Y. (43) ile Seher K. (28) darp edilerek hafif şekilde yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ramazan Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili olarak Tahsin A. (25), T.A. (17) ve Erhan G'yi (25) gözaltına aldı.

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