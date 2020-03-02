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Aksaray’da İl Yükseköğrenim Güvenlik ve Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

AKSARAY HABERLERİ  | 02.03.2020 17:19 | Son Güncelleme

Aksaray Üniversitesinde eğitim-öğretim hizmetlerinin özgür ve güvenli ortamda sürdürülmesi için alınan tedbirlerin görüşüldüğü İl Yükseköğrenim Güvenlik ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ali Mantı başkanlığında yapıldı.Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda 2019-2020 Akademik yılında yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Aksaray’da İl Yükseköğrenim Güvenlik ve Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Aksaray Üniversitesinde eğitim-öğretim hizmetlerinin özgür ve güvenli ortamda sürdürülmesi için alınan tedbirlerin görüşüldüğü İl Yükseköğrenim Güvenlik ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ali Mantı başkanlığında yapıldı.
Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda 2019-2020 Akademik yılında yapılan çalışmalar değerlendirildi. Vali Ali Mantı, akademik yıl başlangıcında yapılan toplantıda görüşülen konular ve devam eden akademik dönem ile ilgili bilgi aldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Aksaray Üniversitesinde yaklaşık 22 bin öğrencinin özgür ve huzur içinde eğitim ve öğretimlerine devam ettiği belirtilerek, herhangi bir aksamaya meydan verilmeden ilgili kurumların koordinasyonunun en iyi şekilde sağlandığı belirtildi. Toplantıya Vali Yardımcısı Hakkı Loğoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hıfsı Peker, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile koordinasyon kurulu üyeleri katıldı.

Aksaray’da İl Yükseköğrenim Güvenlik ve Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

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