YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Aksaray'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

09.02.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Aksaray'da, kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Ekecikyeni köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, dağlık alanda 5 metre derinliğinde 4 metre uzunluğunda çukur kazan M.K. (50) ve beraberindeki N.Ç. (54) ile K.T'yi (48) gözaltına aldı.

Şüphelilerin kullandığı jeneratör, kırıcı delici matkap, aydınlatma sistemi, 3 madeni para ve çeşitli aletlere el konuldu.

Yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aksaray'da 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandıAksaray'da 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
Yalova'da kediyi tekmeleyen çocuk hakkında 5 yıla kadar hapis istemiYalova'da kediyi tekmeleyen çocuk hakkında 5 yıla kadar hapis istemi
Köprünün demir korkuluklarını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandıKöprünün demir korkuluklarını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Aksaray

Aksaray Namaz Vakitleri 11 Şubat Cuma

İmsak
06:10
Sabah
07:32
Öğle
13:03
İkindi
15:57
Akşam
18:24
Yatsı
19:41
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Oscar adaylığı yaradı! Partneri ile Ferrari’ye hazırlanıyor

Oscar adaylığı yaradı! Partneri ile Ferrari’ye hazırlanıyor

Felç geçiren insanları ayağa kaldıran tedavi

Felç geçiren insanları ayağa kaldıran tedavi

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Seveni de çok sevmeyeni de! Yeşil altının bilinmeyenleri

Seveni de çok sevmeyeni de! Yeşil altının bilinmeyenleri

Yeme güçlüğü çekenler dikkat! Tanı konulması yıllar sürüyor…

Yeme güçlüğü çekenler dikkat! Tanı konulması yıllar sürüyor…

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.