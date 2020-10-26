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Aksaray'da karısını tabancayla yaralayan koca tutuklandı

AKSARAY HABERLERİ  | 26.10.2020 18:15 | Son Güncelleme

Aksaray'da karısını tabancayla yaralayan koca tutuklandı

Aksaray'da, karısını tabancayla vurarak ağır yaralayan saldırgan koca tutuklandı.

Boşanma aşamasındaki karısı F.A'yı tabancayla yaralayıp kaçan R.A, daha sonra emniyete teslim oldu.

Adliyeye sevk edilen Ramazan A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden F.A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

R.A. ile eşi F.A, 21 Ekim'de gittikleri Aksaray İcra Müdürlüğünde, 3 çocuklarının velayetini alma konusunda tartışmıştı. Sokakta kavgaya dönüşen tartışmada, R.A, yanındaki tabancayla F.A'ya ateş ederek, olay yerinden kaçmıştı.

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