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Aksaray’da kısıtlama denetimi

01.02.2021 23:57 | Son Güncelleme:
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Yurt genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimler, Aksaray’da da aralıksız devam ediyor.Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında yurt genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 2.

Yurt genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimler, Aksaray’da da aralıksız devam ediyor.
Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında yurt genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 2. gününde emniyet güçlerinin denetimleri aralıksız sürdü. Kent genelinde trafiğin ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde uygulama yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte seyreden tüm araçları tek tek durdurarak sürücüleri ehliyet, ruhsat, kısıtlama muaf belgesi ve alkol kontrolü gibi birçok denetimden geçirdi. Kusurlu bulunan araç sürücülerine cezai işlem uygulanırken, denetimler gece boyunca devam etti.

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Aksaray Namaz Vakitleri 2 Şubat Salı

İmsak
06:18
Sabah
07:41
Öğle
13:03
İkindi
15:49
Akşam
18:14
Yatsı
19:32

Aksaray Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Salı

Çağdaş Eczanesi
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Ünsal Eczanesi
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Yapılcan Eczanesi
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