Aksaray’da kısıtlama denetimi

Yurt genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimler, Aksaray’da da aralıksız devam ediyor.

Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında yurt genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 2. gününde emniyet güçlerinin denetimleri aralıksız sürdü. Kent genelinde trafiğin ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde uygulama yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte seyreden tüm araçları tek tek durdurarak sürücüleri ehliyet, ruhsat, kısıtlama muaf belgesi ve alkol kontrolü gibi birçok denetimden geçirdi. Kusurlu bulunan araç sürücülerine cezai işlem uygulanırken, denetimler gece boyunca devam etti.

